LIVE TMW - Atalanta, Gasperini: "Gli insulti a Dalbert? Succede anche a Firenze"

20:15 - Tra poco inizierà la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini all'interno della sala stampa dello stadio Tardini per analizzare il pareggio contro la Fiorentina, arrivato in pieno recupero.

20:26 - È iniziata la conferenza stampa del tecnico dell'Atalanta.

La squadra c'è dopo Zagabria?

"All'ultima azione la squadra ha impedito di perdere una partita: la sconfitta sarebbe stata ingiusta".

Una partita di grande lotta e coraggio, ma la squadra ha fatto fatica.

"Emotivamente ero coinvolto, dunque non riesco ad analizzare. Non era semplice uscire in un'area così, era impossibile. Abbiamo controllato bene, poi Chiesa ha fatto una giocata fantastica, così come Ribery. Anche in spazi grandi abbiamo fatto fatica. Ho visto dei numeri molto importanti, se Zapata tira fuori per me è una grande occasione anche se non prende lo specchio della porta. Sono comunque opportunità da gol, certe partite non sono facili sul piano tecnico. Il gol annullato lascia molto rammarico".

Pasalic e Malinovskyi?

"Malinovskyi era brillantissimo, siamo convinti che farà bene. Nel nostro assetto tattico non è un attaccante né un centrocampista. Ci cambia l'assetto del gioco, ma può essere un alternativa e oggi ha giocato davvero bene".

Quanto conta un pareggio arrivato in questo modo?

"Palomino ha fatto un autogol dopo una partita straordinaria, poi la palla persa è stata sfruttata meglio da loro. Però sono contento, non era facile giocare bene contro Chiesa e Ribery, ma questa è la nostra voglia di interpretare le partite. La reazione è quella di una squadra di carattere, avevamo molta più qualità. Peccato, speravamo in qualche minuto in più".

Un pensiero sulla situazione di Montella?

"Non è una domanda che dovete fare a me, ma la Fiorentina è un'ottima squadra. La squadra ha delle risorse anche in panchina".

Come valuta l'episodio dei cori a Dalbert?

"I cori non li ha sentiti nessuno, poi se qualche imbecille ha detto qualcosa e lo ha insultato è diverso. È grave, succede in tutti gli stadi, anche a Firenze ti insultano. Bisogna stare attenti. Bisogna condannare il razzismo, ma non possiamo andare a contare uno a uno tutti quelli che insultano. Non facciamo queste cose, anche perché poi si riportano diversamente".

Ha fatto troppi cambi rispetto a Zagabria?

"Noi giochiamo partite molto tirate, in nove giorni giocheremo quattro partite. È difficile far giocare sempre Ilicic e Zapata, speriamo di tornare anche sul nostro campo, anche perché ne abbiamo disputate praticamente otto fuori casa. Abbiamo bisogno di far entrare tutti perché ci torneranno utili. Vedremo cosa fare con Kjaer e Arana, è normale che i nuovi abbiano bisogno di tempo".

TMW - Oggi ha cambiato nuovamente modulo. Il 4-2-3-1 può essere una soluzione anche per le prossime sfide?

"Il 4-2-3-1 abbiamo iniziato già a farlo lo scorso anno, non è facile sostenerlo tutta la partita. Cambia anche il modo di stare in campo, ma è una soluzione. Anche oggi ci ha dato buoni risultati".

TMW - Le fatiche di questi giorni possono influenzare sul match contro la Roma?

"La partita di Roma? Giochiamo tra tre giorni. Ma quando esci da questo tipo di partite ne esci più consapevole, dobbiamo stare attenti. Quando noi giochiamo ogni quattro giorni abbiamo visto che ci sono bei risultati, quando si gioca ogni tre giorni si è più a rischio e si fa fatica".

20:40 - È terminata la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini.