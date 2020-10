live Atalanta, Gasperini: "Scudetto? Ci sarà più equilibrio. Ilicic migliora"

Vola a punteggio pieno, l'Atalanta, che batte all'Olimpico la Lazio per 4-1. Gosens, Hateboer e Gomez segnano nel primo tempo, poi il Papu sigla la doppietta personale nella ripresa. Tra pochi minuti l'allenatore della Dea, Gian Piero Gasperini, si presenterà in conferenza stampa per analizzare quanto accaduto. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 23.23 - Inizia la conferenza di Gasperini.

Tre a zero era il risultato del primo tempo anche l'anno scorso, poi ci fu la rimonta...

"Questa è stata un'altra partita. Forse un risultato così ampio non c'era mai stato contro la Lazio".

Adesso ha più opzioni, la squadra sembra più matura:

"Sì facciamo cose migliori e siamo più consapevoli di noi, ma si può sempre migliorare. Lo scudetto? L'ho detto tante volte. In questo momento Inter, Juve e Napoli possono giocarselo, poi ci sono una schiera di squadre che sono in grado di fare tanti punti. Sarà una stagione più equilibrata, non ci saranno distanze come nel passato".

Gomez?

"Ha raggiunto una maturità tattica incredibile. È una forza, è un grandissimo aiuto per la squadra: sa mettersi al posto più giusto in base al momento della partita. È difficile trovare un giocatore così duttile e con questa qualità".

Come procede il recupero di Ilicic?

"È già con noi ed è la cosa più bella. Ormai fa parte a tutti gli effetti degli allenamenti. In un paio di settimane ha avuto una grande evoluzione, speriamo presto possa tornare".

Centesima vittoria con l'Atalanta per lei:

"È un grande traguardo in quattro anni. Mi sembra una bella percentuale (ride, ndr): faremo un brindisi e poi penseremo alla prossima partita".

Ore 23.28 - Finisce la conferenza stampa.