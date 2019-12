LIVE TMW - Bosz: "Partiti meglio della Juve. Invasori? Per me erano italiani"

Fonte: inviato a Leverkusen

Dopo la sconfitta per 2-0 con la Juventus, il tecnico del Bayer Leverkusen, Peter Bosz, prenderà la parola tra pochi minuti nella sala stampa della BayArena. Qui potrete seguire, come di consueto, la sua conferenza in diretta testuale.

È il tecnico a dare il via alla conferenza.

"Siamo delusi dal risultato, ma se guardiamo alla prestazione possiamo dire che nel primo tempo abbiamo giocato meglio della Juve. Abbiamo giocato bene contro una squadra di altissima qualità, abbiamo avuto due grandissime opportunità per fare gol ma non abbiamo segnato. Loro invece sono riusciti a farlo nel secondo tempo".

Verso la fine ci sono state 3-4 invasioni di campo. Ha già visto qualcosa di simile?

"Non ho mai visto una situazione come questa, può succedere. Secondo me forse erano italiani, sono cose che non appartengono al calcio secondo me".

Il girone è finito, cosa può dire e cosa ha imparato la squadra?

"Noi abbiamo bisogno di queste partite, ti fanno migliorare come squadra. Se giochi in Champions League, la competizione di livello più alto, sono queste le partite che vuoi fare per migliorare la tua squadra. Abbiamo giocato queste sei partite e questo ci ha fatto migliorare molto".

Ha scelto di far giocare titolare Alario e non Volland. Come mai?

"Abbiamo tanti buoni giocatori in rosa, di sicuro. Visto che Volland ha giocato tanto e Alario no, volevo far giocare lui. Tra l'altro con lo Schalke ha fatto due gol, per questo ho fatto giocare lui oggi invece di Volland".

Sabato vi aspetta il derby col Colonia.

"Io sto pensando ancora soltanto alla partita di oggi. Dobbiamo giocarne altre tre importanti fino a fine anno, una è il derby e abbiamo solo due giorni per prepararlo. Secondo la mia esperienza, so che importanza ha una partita come questa e non vedo l'ora. Voglio ancora aggiungere una cosa: i tifosi oggi ci hanno fatto vedere un grandissimo supporto. Speriamo che continuino a sostenerci come oggi".

Ora cosa vuole ottenere in Europa League?

"Come detto, siamo cresciuti in queste partite di Champions. Per quanto riguarda l'EL, io voglio sempre vincere: ho questa mentalità".

In Bundesliga venite da una buona serie di risultati. Magari dopo questa sera frenerete?

"Non credo. Abbiamo giocato bene non solo in campionato ma anche in Champions. Sono partite che aiutano a crescere, come ho già detto. Vogliamo continuare questa serie positiva. Ne siamo capaci, come abbiamo fatto vedere anche oggi nel primo tempo".

