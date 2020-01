LIVE TMW - Brescia, Lanna: "Non parlo degli arbitri. C'è amarezza"

Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato al Mario Rigamonti, Brescia

Tra pochi minuti Salvatore Lanna, vice di di Eugenio Corini, interverrà nella sala stampa del Mario Rigamonti per analizzare la sconfitta con la Lazio (2-1 il risultato finale).

È iniziata la conferenza stampa di Lanna.

Cosa si rimprovera?

"In questo momento non ci gira bene, è un peccato perché abbiamo fatto una gran partita. Siamo rimasti compatti, abbiamo chiuso tutti gli spazi. Siamo anche ripartiti bene, abbiamo palleggiato e siamo soddisfatti della prestazione. L'amarezza è per i ragazzi, hanno dato tutto. Dobbiamo assolutamente ripartire da questa prestazione, dobbiamo avere ben chiaro il nostro obiettivo".

Tonali?

"Non stava bene, ha chiesto lui il cambio. Ci avrei pensato mille volte prima di cambiarlo".

La direzione arbitrale?

"Non mi sento di parlare degli arbitri, secondo me c'era il rigore e l'espulsione. Dobbiamo ripartire da questa grande partita, siamo amareggiati ma dobbiamo trasformare l'amarezza in energia".

La Lazio può lottare per lo scudetto?

"È una squadra fortissima, conosco bene Inzaghi. Sono una squadra forte con tante frecce nel loro arco. Proprio per questo motivo noi abbiamo fatto bene, abbiamo affrontato la partita nel modo giusto".

TMW - Cosa è mancato al Brescia?

"Nel secondo tempo siamo stati bravi, negli ultimi minuti è normale che la lucidità venga meno. Io penso che da questo punto di vista abbiamo poco da rimproverarci".

È terminata la conferenza stampa del vice del Brescia.