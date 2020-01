LIVE TMW - Brescia, Skrabb: "Sono trequartista. Balo? Tutti lo conoscono"

Fonte: dall'inviato a Brescia

17.25 - Tra pochi minuti Simon Skrabb, nuovo acquisto del Brescia, risponderà alle domande dei cronisti presenti al 'Brescia Store' di via Solferino.

17.41 - È iniziato l'incontro con la stampa di Simon Skrabb.

Qual è il suo ruolo?

"Gioco come centrocampista, non come attaccante. Preferisco giocare come trequartista".

Conosce qualcosa del campionato italiano?

"Da bambino ho seguito molto la serie A, per me è un onore essere qui. Del Brescia conosco ovviamente Baggio e Guardiola".

Si ispira a Baggio?

"Ero un po' piccolo quando giocava lui. Non mi sento un giocatore alla Baggio, ma ho moltissimo da imparare".

Ha già parlato con Joronen?

"Ho parlato con Jesse, ho già iniziato ad interagire con tutti i ragazzi".

La firma sul contratto?

"Sono stati giorni lunghi, ma ho sempre avuto la certezza della firma. Ho solo aspettato, ora sono contento di potermi allenare qui".

Ha parlato con Corini?

"Abbiamo parlato della mia posizione, poi spetterà a lui capire quale sarà la mia condizione fisica. Arrivo da un periodo in cui non si ho giocato, ma mi sono allenato. Sono al 90%".

Come considera la posizione di classifica della squadra?

"Se si guardano soltanto i punti siamo vicini alle altre squadre. Nel momento in cui riusciremo a fare qualche punto le cose verranno viste in modo differente".

Il presidente punta molto su di lei.

"Sì, mi piacciono le sfide. Non vedo l'ora di iniziare".

TMW - Conosce già le difficoltà del calcio italiano?

"Il calcio italiano è più tattico, per questo cercherò di capire il prima possibile le richieste dell'allenatore, per potermi adattare al meglio al gioco della squadra".

Conosce Mario Balotelli?

"Sì, chi non lo conosce (ride, ndr)".

Hetemaj?

"Lo conosco, come giocatore io sono più offensivo".

La qualificazione ad Euro 2020 della Finlandia è stata importante.

"Sì, non solo per la squadra ma per tutta la nazione. Tutti aspettavano questo evento da moltissimi anni, sarà molto importante".

18.01 - È terminata la conferenza stampa di Simon Skrabb.