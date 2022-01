ufficiale Skrabb trova squadra. L'ex Brescia si accorda col Kalmar

Simon Skrabb, ex giocatore del Brescia, trova squadra. Il trequartista finlandese, 27 anni, aveva risolto il suo contratto con le rondinelle a ottobre. Per lui accordo per tutto il 2022 col Kalmar, squadra del massimo campionato svedese.