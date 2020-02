LIVE TMW - Cagliari, Pereiro: "Spero di lasciare il segno con questa maglia"

Il nuovo acquisto del Cagliari, l'uruguaiano Gaston Pereiro, sarà presentato nella sala stampa della Sardegna Arena. Insieme al nuovo numero 20 rossoblù interverrà anche Andrea Cossu, membro dell'area tecnica insieme al diesse Carli e Colombo. L'inizio è previsto per le 15.

14.55 – L'uruguaiano è il vero colpo di mercato del Cagliari in questa sessione invernale: arriva dal Psv Eindhoven, dove in questa stagione non è stato impiegato granché per via del contratto in scadenza in estate, data la volontà di non rinnovare.

15.00 – Qualche minuto di ritardo sull'inizio della conferenza di presentazione de "El Tonga", come è chiamato l'uruguagio classe 1995 con un gioco di parole sul suo nome di battesimo.

15.08 – Ancora qualche minuto di attesa prima dell'arrivo di Pereiro.

15.10 – Inizia la conferenza stampa.

Che idea si è fatto del Cagliari, dopo aver vissuto la prima partita in panchina? Come pensa di collocarsi in questa squadra?

"Ho visto la partita, mi sembra che si giochi molto bene e che ci fosse molta voglia di vincere. Sono qui per aiutare la squadra e fare il massimo per aiutarla a realizzare gli obiettivi. Mi piace giocare dietro le punte, come un 10, e portare palla".

Com'è andata la trattativa?

"Ho parlato col mio procuratore che mi ha parlato dell'interesse del Cagliari, come di altre squadre inglesi. Ma come ho già detto al presidente e ad Andrea Cossu, ho scelto il Cagliari".

Come l'ha convinta Casal a firmare per il Cagliari?

"Mi ha detto che Cagliari è una città molto bella e che sarei arrivato in una squadra forte, spero di adattarmi quanto prima in questa squadra".

Interviene Andrea Cossu: "È una trattativa nata dall'intuizione del presidente Giulini, poi ci siamo mossi in fretta: parliamo di un giocatore forte, che in Olanda è sempre andato in doppia cifra".

Cagliari è una città simbolo per i calciatori uruguaiani.

"Spero di poter lasciare il segno anche io, come hanno fatto i miei predecessori".

Come si passa da una squadra di vertice a una ambiziosa come il Cagliari?

"Al Psv ho sempre lottato per le prime posizioni, sono abituato a competere per risultati importanti: il Cagliari si sta organizzando per essere una buona squadra, siamo sesti e sarebbe il massimo arrivare in una competizione europea. Dobbiamo dare il meglio di noi stessi".

Ha parlato con Nandez e Oliva prima di firmare?

"Sì, ho parlato con loro e mi hanno detto che si sta molto bene qui. Non vedo l'ora di allenarmi con loro, per mettermi a disposizione del tecnico".

Interviene Cossu: "Sì, ho parlato anche con Diego Lopez e Abeijon, che mi hanno confermato quello che sapevamo. Ma ci tengo a sottolineare che Gaston ha scelto Cagliari nonostante altre offerte, anche grazie all'amore di Paco Casal per la città".

Sul rapporto con Recoba, suo idolo ed ex compagno di squadra.

"È stato molto bello giocare con lui, ma non abbiamo parlato di Cagliari. Mi ha insegnato tanto quando eravamo compagni al Nacional".

Cosa cambia tatticamente da un calcio più libero come quello olandese alla Serie A?

"Ho già visto che ci sono molte differenze, qui c'è più tattica e attenzione. Parlerò con l'allenatore su come poter essere utile".

C'è qualcosa che ti spaventa di questa avventura?

"No, non ho paura quando entro in campo, perché cerco di divertirmi. Le partite sono tutte difficili, forse grandi squadre come Juventus e Milan danno qualcosa di più. Arrivare in Europa? Il mio contributo sarà quello di aiutare la squadra, con dei gol e fare bene in attacco, speriamo di riuscire a conquistare l'Europa".

15.27 – Termina la conferenza stampa.