LIVE TMW - Emerson: "Razzismo? Basta, nel mondo non c'è spazio"

Fonte: Dall'inviato a Coverciano

13.15 - Fra poco è in programma, a Coverciano, la conferenza stampa di Emerson Palmieri, terzino destro del Chelsea e dell'Italia di Roberto Mancini.

14.00 - Titolare nella finale di Europa League con Maurizio Sarri come allenatore, Emerson Palmieri è stato accostato a varie squadre italiane, in ultimo la Juventus. Per Leonardo Cornacini, membro della Elenko Sports che ne cura gli interessi, rimarrà a Londra.

14.35 - Inizia la conferenza stampa.

Sulla filosofia di gioco comune tra Sarri e Mancini. "Tutti e due vogliono giocare offensivamente, con fraseggio, palla a terra, anche per le caratteristiche dei giocatori".

Sull'eventuale addio di Sarri. "Certo, è sempre difficile dire queste cose. Penso che per la stagione che abbiamo fatto insieme... non è stato facile ma credo sia stata una buona stagione. Per me deve rimanere, nel calcio non si sa mai".

Sulla difesa. "Ho giocato alla Roma nel 3-4-3, ma anche in difesa a quattro. Mi sono trovato bene in entrambi i ruoli, un terzino deve prima difendere, ho imparato ma devo migliorare".

Su Spalletti. "È un allenatore fantastico, una grande persona, lo devo solo ringraziare. Sarei contento se lavorassimo insieme un'altra volta".

Sulla sfida di prendersi la Nazionale. "Prima dell'infortunio, alla Roma, avevo fatto una grande stagione. Poi il ginocchio ha rallentato tante cose, in quest'annata sono tornato l'Emerson di prima, sono ancora giovane, devo migliorare in tante cose. Sono contento di quanto fatto, ora devo dimostrare il mio valore in Nazionale. Lavorare duro e cercare di mantenere lo stesso livello".

Sulle cose che la Premier può prendere dal nostro calcio. "Tatticamente. In fase difensiva possono crescere, fisicamente sono dei mostri mentre poi sbagliano, potrebbero fare molto meglio".

Sull'esperienza dei calciatori. "L'importante è essere umile e imparare sempre".

Sul razzismo. "Basta, nel mondo del calcio non c'è spazio, non dovrebbe esserci. Poi si vedono ancora queste cose che non si possono accettare".

Su un rientro in A. "Pure io vorrei, un giorno, rientrare in Italia. Sono arrivato molto giovane, la mia famiglia ama l'Italia. Per adesso sono contento al Chelsea".

Sul gruppo della Nazionale. "Le sensazioni sono ottime, è un gruppo giovane, vuole giocare sempre in attacco, vincere le partite sempre. A volte non siamo riusciti a segnare tanti gol, ma creiamo tanto. Abbiamo ancora una settimana per lavorare prima della gara di sabato".

14.58 - Finisce la conferenza stampa di Emerson Palmieri.