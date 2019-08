LIVE TMW - Fiorentina, Barone: "In tanti vorranno venire qui grazie a Ribery"

Fonte: Dal nostro inviato al Franchi

© foto di Federico De Luca 2019

E' il giorno di Franck Ribery in casa Fiorentina e alle 17.30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del calciatore francese. Insieme all'ex Bayern interverrà anche il Joe Barone, braccio destro del presidente Rocco Commisso, che farà il punto sulla costruzione della squadra in vista di questi ultimi giorni di calciomercato. Segui la diretta testuale di Tuttomercatowe.com!

17.41 - Inizia a parlare il braccio destro di Rocco Commisso:

"E' una giornata importante. Sono ancora più contento rispetto a ieri di stare al fianco di un giocatore che nella vita ha vinto sempre e ovunque. Sono molto emozionato. Vorrei ringraziare Rocco Commisso perché continua a darci questa grandissima opportunità. Non vogliamo deludere nessuno, con pazienza e con tempo. Vorrei ringraziare due persone speciali che hanno portato qui questo grande campione, ovvero il procuratore Migliaccio e Davide Lippi che ha fatto l'intermediazione per completare".

Pensavate di poter far sognare la Fiorentina e ci sono altri colpi in arrivo?

"Abbiamo fatto una lista e nella lista c'era anche il nome di Ribery. Io ho guardato Daniele e gli ho chiesto: "Davvero?". E' il biglietto per il Lotto viola. Stiamo lavorando e ringrazio tutta la famiglia Ribery per la scelta che hanno fatto. Tanti altri calciatori iniziato a guardare alla Fiorentina grazie a lui. E' importante perché oggi portiamo un campione internazionale. La Fiorentina sta provando a salire al livello della bellezza della città. E' una scelta importante per Ribery ma anche per il cammino della Fiorentina".

18.24 - Termina qui la conferenza stampa.