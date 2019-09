LIVE TMW - Fiorentina, Ghezzal: "Ribery un modello. Il 18 per mio fratello"

Rachid Ghezzal è l'ultimo acquisto della campagna estiva della Fiorentina e oggi si presenterà in sala stampa per incontrare i giornalisti.

14.37 - Inizia la conferenza stampa!

Prende la parola Antognoni: "Il suo ruolo è prevalentemente quello dell'esterno. E' molto bravo tecnicamente e ha un piede delicato visti i molti assist che ha fatto in carriera. Ci aspettiamo da lui ottime cose, non solo i gol ma anche gli assist".

Tocca a Ghezzal:

Perché ha scelto di lasciare il Leicester per una squadra in costruzione come la Fiorentina?

"Inizialmente devo dire che sono stato chiamato dal Leicester perché il tecnico mi conosceva e mi voleva con sé. E' stato un anno complesso e quando c'è stata la possibilità di integrare una squadra storica come la Fiorentina, non potevo farmela sfuggire".

Come si è sviluppata la giornata del tuo arrivo a Firenze?

"Ho firmato alla fine della giornata e alla fine del mercato. E' stata una giornata molto stressante. Il mio agente mi ha parlato della Fiorentina e ho atteso che le società si mettessero d'accordo. Nel frattempo mi sono preparato subito per partire verso Firenze ed effettuare le visite mediche. Quando ho saputo dell'accordo tra i club, ho tirato un sospiro di sollievo".

Qual è il suo ruolo e dove si trova meglio?

"Sono un giocatore molto tecnico a cui piace dribblare. Sono bravo in questo e a fare assist. Mi trovo molto bene a destra anche se sono mancino. Ho ottime doti atletiche e spero di poter dare il meglio per la società e per i tifosi".

Cosa l'ha spinta a lasciare la Premier per venire in Serie A?

"Penso che la Serie A sia tornata alla ribalta con tanti grandi calciatori. La Serie A è allo stesso livello della Premier e della Liga. Poi è una grande opportunità quella di vestire la maglia di un club storico. Anche mio fratello mi ha detto che sarebbe stata una grande opportunità".

Alla ripresa ci sarà la Juventus, la partita più attesa dell'anno, è pronto per scendere in campo?

"Sarà una grande partita e sarei contento di giocare subito. Penso che questa partita possa essere il modo giusto per dare il meglio per la squadra".

Serie A e Fiorentina più appetibili grazie a Ribery, Chiesa e Boateng?

"La Serie A è tornata a essere appetibile con i grandi calciatori. La Fiorentina ha grandi calciatori in rosa con campioni che hanno giocato a grandi livelli, soprattutto Ribery che aiuta tutti sia dentro che fuori dal campo, soprattutto i giovani".

Ribery è stato uno dei suoi idoli nel percorso di crescita da calciatore?

"Ovviamente è stato un modello per me ma per tutti i giocatori francofoni. E' un esempio perché è partito da zero e col lavoro è arrivato ai massimi livelli".

Perché ha scelto il numero 18?

"E' il numero che indossava mio fratello in Italia e spero di fare grandi cose in questo campionato con questa maglia".

Ha parlato con Jovetic della Fiorentina?

"Non ci ho parlato prima di arrivare qui. So che è passato da qui e dimostra che sono tanti i grandi nomi che hanno giocato in questa squadra. Spero di fare altrettanto bene come lui".

14.55 - Termina qui la conferenza stampa.