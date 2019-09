LIVE TMW - Genoa, Andreazzoli: "Persa sicurezza dopo Cagliari. Var va usato"

PREMERE F5 PER AGGIORNARE LA DIRETTA!

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Olimpico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Domenica amara per il Genoa, sconfitto 4-0 all'Olimpico dalla Lazio. Per analizzare i temi del match, tra poco l'allenatore rossoblù Aurelio Andreazzoli prenderà parola in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com!

Ore 17.29 - Inizia la conferenza stampa di Andreazzoli.

Come ha visto la partita?

"Ho visto una squadra che meritato nettamente di perdere contro una squadra nettamente più forte, sotto tutti i punti di vista. Sulla gestione, sul carattere, la risolutezza e l'organizzazione. A livello tecnico potevamo fare di più e siamo stati anche sfortunati, con il portiere avversario che ha fatto belle parate. Diventa difficile se non concretizzi quel poco che crei. Non è detto che basti, però intanto bisogna renderlo produttivo. Bisogna crescere, ci siamo smarriti. Dopo Cagliari, dove abbiamo fatto meglio per un'ora, abbiamo perso un po' di sicurezza. Siamo strutturati per giocare da squadra, non abbiamo alcun giocatore che ti può far vincere da solo".

Il problema è che subisce troppi gol il Genoa?

"Anche questo è. Qualcosa strutturalmente e individualmente viene a mancare. Le responsabilità non sono dei ragazzi, ma le mie. Giocare con la Lazio è complicatissimo, anche quando sei sotto nel risultato".

Cosa è successo alla squadra sul piano del gioco?

"Questa è una domanda che mi pongo anche io. Non abbiamo cambiato niente come modo di lavorare e confrontarci. Cerchiamo di alimentare l'entusiasmo, che rende tutto più facile. Può subentrare un fatto di pressione, con la quale vengono fuori dei limiti".

Che idea si è fatto del primo gol segnato dalla Lazio? C'era un evidente fallo di Milinkovic su Lerager...

"Onestamente non sembrava fallo. Lerager ha ritardato il passaggio, la soluzione era bella e pronta per liberare Cassata. L'impatto non l'ho rivisto e non lo voglio giudicare, tanto non cambia niente. Quando ci sono dubbi così bisogna fare come ha fatto dopo Pairetto: andare a vedere cosa è successo. A volte viene a mancare il dare sicurezza. Perdiamo tanto tempo, ci vuole un minuto per controllare".