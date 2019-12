© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' ormai segnato il destino di Thiago Motta sulla panchina del Genoa. Un esonero che sarebbe il secondo di Preziosi in questa stagione, dopo quello di Andreazzoli. In questo senso, oggi può essere una giornata importante per mettere tutto nero su bianco, in attesa dell'eventuale sostituto. Segui il live di TuttoMercatoWeb.com con tutti gli aggiornamenti provenienti da Genova!

11.25 - Ore di riflessione - Ultimi aggiornamenti sul possibile sostituto di Thiago Motta. Davide Ballardini - secondo quanto raccolto da TMW - non sembra orientato a ritornare sulla panchina rossoblù dopo l’addio dello scorso anno. Sono ore di valutazione ma al momento sensazioni poco positive. E così può tornare di moda Diego Lopez. Sullo sfondo invece il ritorno di Andreazzoli.

09.56 - Ballardini in pole - Sono due i nomi in pole per la sostituzione di Thiago Motta (già virtualmente esonerato). Il primo nome della lista sembrava essere quello di Diego Lopez, ma il tecnico uruguagio al momento pare essere stato scalzato dall'ennesimo ritorno di Ballardini, che ha scalato posizioni in cima alle preferenze del presidente Preziosi. Ore di riflessione in casa rossoblu, con la squadra adesso ultima in classifica.