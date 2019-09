LIVE TMW - Hellas, Juric: "Inutile fare polemiche. Non credo a favoritismi"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB.com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

22.55 - Primo k.o. in campionato per l'Hellas, che si arrende al rigore di Piatek in un incontro disputato in inferiorità numerica per oltre settanta minuti. Il tecnico degli scaligeri Ivan Juric è atteso a breve nella sala stampa del Bentegodi per la conferenza post-partita.

23.08 - Inizia la conferenza di Juric.

Prevale la rabbia o l'orgoglio?

"Grande dispiacere, avremmo meritato di più. In undici contro undici abbiamo creato di più, anche in inferiorità abbiamo sofferto pochissimo. Non voglio parlare degli episodi".

Settimana prossima c'è la Juve.

"Noi dobbiamo avere la testa libera, indipendentemente dalle vittorie o sconfitte".

È contento della prestazione?

"Sì, la squadra finora risponde bene. Sono rammaricato, quando fai una partita vera contro una squadra come il Milan dispiace non aver fatto punti".

Ha aspettato il finale per cercare di pareggiare.

"Sì, dovevamo mantenere lo svantaggio minimo per poi fare qualcosa di più nel finale. La squadra non si è allungata e nel finale abbiamo dominato di nuovo, creando occasioni".

Si aspettava di riportare tanto entusiasmo?

"Mi fa piacere, seguendo il Verona l'anno scorso ho notato quanto conta. Col il supporto del pubblico i giocatori sono più liberi di testa, giocano meglio".

Kumbulla stupisce sempre più.

"Ha giocato bene, cresce sempre più e impara in fretta. Deve continuare così".

Cosa le è piaciuto di più?

"Tutto, anche in inferiorità. Abbiamo fatto tutto quello che abbiamo preparato, anche a livello tecnico abbiamo fatto bene".

L'arbitro le ha dato spiegazioni?

"Non ho chiesto niente".

Come valuta la prova di Verre?

"Ha grande potenziale, è lontano dal massimo che può dare".

Quali sono le sue impressioni?

"La gara mi ha soddisfatto. In inferiorità ci siamo abbassati ma abbiamo giocato bene".

La società dovrebbe farsi sentire?

"No, è inutile fare polemiche. È andata così e basta. Non credo ai favoritismi".

Dispiace perdere Stepinski?

"Sì, dispiace. Però ci sono altri giocatori che lo possono sostituire".

Si aspettava un Milan così imbarazzante?

"I ragazzi lavorano bene e tanto. Molti hanno superato momenti critici e la squadra sta bene fisicamente, può ancora crescere tanto".

L'Hellas sembrava più in palla.

"Giampaolo ha un altro tipo di gioco. Non voglio parlare degli altri, abbiamo fatto bene".

Zaccagni giocava accanto a Stepinski?

"Quasi come a Lecce, la scorsa volta la difesa era più corta".

Cosa pensa della risposta del pubblico?

"I ragazzi hanno meritato gli applausi".

23.19 - Finisce la conferenza di Ivan Juric.