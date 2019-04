LIVE TMW - Juve campione, ottavo Scudetto consecutivo: la festa bianconera

© foto di www.imagephotoagency.it

21.08 - Parla anche Paratici - Anche il ds bianconero Fabio Paratici ha parlato del futuro di Allegri: "Quando ci vedremo ne parleremo, non è giorno indicato per fare questi ragionamenti. Oggi le ragazze della Juventus hanno vinto il titolo meritatamente. E' una giornata importante per noi".

20.59 - Allegri: "Rimango, ma parleremo" - "Godiamoci questa festa e questi giorni, intanto. Poi ci incontreremo con la società e parleremo". Parola di Massimiliano Allegri, che dopo la vittoria dello scudetto ha parlato a Sky del suo futuro: "Rimango, ma non abbiamo ancora parlato. Il contratto non c'entra, dobbiamo parlare di programmi futuri".

20.43 - Chiellini: "Vincere è straordinario" - A JTV parla il capitano bianconero Giorgio Chiellini: "Vincere è sempre difficile, vincere 8 Scudetto di fila è una cosa che rimane nella storia. In questo momento forse non ci accorgiamo bene neanche noi di quello che stiamo facendo, delle pagine che stiamo scrivendo".

20.32 - Marocchi: "Il segreto è il ricambio" - Ospite in studio di Sky Sport, Giancarlo Marocchi ha analizzato questa vittoria: "Cinque consecutivi per l'allenatore, otto per la società che ha sempre il merito di fare una squadra diversa ogni anno: tutti questi Scudetti con gli stessi non li vinci, inserendo sempre qualcosa di nuovo alimenti il desiderio, e non la rendita della gloria passata. Questo è il segreto".

20.24 - Parla Cristiano Ronaldo - Il primo commento post partita è affidato a Cristiano Ronaldo: "L'anno è stato di adattamento, a mio avviso molto buono. Abbiamo vinto la Supercoppa e lo Scudetto, non erano semplici da vincere. Champions? Non si può sempre vincere".

20.19 - W8NDERFUL - È questo l'hashtag scelto dalla società bianconera per festeggiare la conquista del tricolore da parte dei ragazzi di Allegri.

20.10 - La Juventus è campione d'Italia - A Torino è finita 2-1: la Juve batte la Fiorentina con gol di Alex Sandro e autorete di Pezzella, inizia la festa per la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo da parte della squadra bianconera. Seguitela sulle pagine di TMW!