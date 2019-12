LIVE TMW - Juve, Sarri: "La Samp ha entusiasmo dopo la vittoria nel derby"

Fonte: inviato all'Allianz Stadium

Dopo il ritorno al successo di domenica scorsa con l'Udinese, è di nuovo tempo di campionato per la Juventus, che anticipa domani a Marassi contro la Sampdoria. All'interno della sala stampa dell'Allianz Stadium, come di consueto alla vigilia, parla il tecnico dei bianconeri, Maurizio Sarri.

La Sampdoria risponde alle caratteristiche per cui poter schierare il tridente?

"Non lo so, voglio vedere le condizioni dei giocatori. Ieri abbiamo fatto defaticante, fatemi vedere almeno un allenamento dei nostri prima di valutare la Sampdoria".

Un suo pensiero sul fatto che la Juve giocherà domani e invece la Lazio avrà una settimana di riposo

"Il calendario è questo e va bene così. L'errore è stato far giocare la Lazio lunedì, le scelte sono state queste, inutile pensarci".

Come sta Szczesny, Buffon aggancerà Maldini?

"Probabilmente sì ma non lo so per certo. Si tratta di una piccola elongazione al muscolo pettorale, vediamo oggi. Ma qualcosina sulla risonanza c'era".

Ieri sera avete avuto la cena di Natale, cosa le trasmettono queste occasioni extracampo?

"La grande voglia di fare bene, quando ci sei dentro queste cose l'ambiente interno te le trasmette".

Ronaldo può giocare la quinta partita consecutiva?

"Vediamo. In linea generale i nostri giocatori davanti stanno bene. Douglas Costa e Ramsey stanno rientrando, valutiamo oggi con l'allenamento e il confronto anche con lo staff medico".

Rientra Pjanic, esce Bentancur. Rabiot può fare la terza partita di fila?

"Rabiot lascia la sensazione che ha bisogno di giocare in questo momento. Se ha recuperato completamente può andare in campo tranquillamente. Si sta chiedendo un sacrificio a Matuidi, al quale dopo due-tre partite magari si può chiedere di fare solo un spezzone di gara. Rabiot comunque può giocare".

Esigenza o casualità giocare con due terzini veri e un regista?

"Difficile giocare novanta minuti con i centrocampisti interni che hanno spazio ambi. Non è solo questione di mantenere i tre attaccanti ma l'equilibrio della squadra. Per novanta minuti è più difficile".

Un commento sul sorteggio?

"In questo momento mi interessa altro. In mezzo ci sono mercato e altre partite. Il giudizio al momento non sarebbe sulla situazione che andremo ad affrontare. La grande paura era il Real Madrid e tutto il resto, ci poteva andar peggio. Una partita di Champions è sempre difficile al di là dell'avversaria".

Cosa ne pensa della campagna contro il razzismo?

"Giusto sensibilizzare, anche se il calcio lo è già di suo. Questo è un mondo multirazziale da anni, giusto sensibilizzare l'opinione pubblica".

Che partita sarà con la Sampdoria?

"Mi fa piacere parlare della partita, finalmente. E' una squadra che viene dall'entusiasmo per la vittoria del derby, le squadre di Ranieri sono sempre difficili da affrontare".

Come cambia con il tridente il lavoro degli altri sette in campo?

"Per noi è importante difendere molto alto e dare pressione sulla palla. Serve attenzione sulle predisposizioni e predisposizione ad andare a riconquistare la palla una volta che l'abbiamo persa".

