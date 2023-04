live Juventus, Allegri: "Dovremo vincere a San Siro. Il vero Chiesa il prossimo anno"

23:15 - Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, commenta il pareggio per 1-1 dei bianconeri contro l’Inter all’Allianz Stadium nella semifinale d’andata di Coppa Italia.

23:26 - Allegri prende posto nella sala stampa dell’Allianz Stadium: comincia la conferenza.

Come mai questo nervosismo con l’Inter?

“Non so perché dopo il rigore la partita era finita, non so cosa sia successo. Sembrava strano che durante la partita non fosse successo niente… Parlando della partita, sapevamo sarebbe venuta fuori una partita del genere. Nel primo tempo dovevamo girare la palla più velocemente, nel secondo tempo siamo cresciuti e la sensazione è che potevamo vincerla noi. Il calcio è anche questo. Sull’episodio Bremer salta con il braccio alto, ma l’errore l’abbiamo fatto prima non chiudendo su Bastoni che poteva andare a cercare Dumfries. Bisogna accettarlo, è stata una partita equilibrata. Inter squadra forte, sapevamo che ci saremmo giocati il passaggio al ritorno. C’è il dispiacere per non aver vinto ma è stata una gara equilibrata”.

Come si gioca senza il gol che vale doppio in trasferta?

“Ce l’abbiamo fra un mese, ora abbiamo degli impegni importanti. Abbiamo quattro partite di campionato prima del ritorno più lo Sporting. Alla Coppa Italia penseremo dopo. Sarà una partita secca dove avremo la necessità di vincere, però ora bisogna concentrarsi sul campionato. Quando si inizia la stagione dico sempre che bisogna arrivare ad aprile dentro tutte le competizioni e finire il campionato tra le prime 4. Dobbiamo vedere quello che succede. Per la società è importante ogni anni giocare la Champions. Momentaneamente siamo su tutti i fronti, poi se saremo bravi e fortunati riusciremo a vincere qualcosa”.

Si aspettava di più da Vlahovic e Di Maria?

“Vlahovic ha fatto una buona partita nel primo tempo, Angel giocatore straordinario che dà qualità. A volte lo cerchiamo troppo spesso e magari rallentiamo la giocata, l’ho tolto perché in quel momento mi serviva un giocatore con caratteristiche diverse”.

La prestazione di Chiesa e come sta?

“Quando Chiesa è tornato dopo dieci mesi ho detto che al 100% lo avremmo l’anno prossimo. Prima di stasera abbiamo giocato 40 partite, in una stagione sono 3600 minuti tolti i recuperi. Ha giocato 900 minuti. Quest’anno serve per mettere minutaggio, è un percorso graduale che sta facendo. Ha avuto un'infiammazione al tendine, normale che un giocatore come lui che strappa possa avere delle difficoltà fisiche. È tutto nella norma secondo me”.

La gara di Cuadrado? Utile anche in futuro?

“Ha fatto un gol straordinario, è sempre decisivo. Poi per il futuro, in questo momento qui non serve parlarne ed è difficile”.

Cosa pensa dell’affetto per Del Piero?

“Penso che a calcio non possa più giocare. Ale è stato un giocatore straordinario, avrà un ruolo da dirigente se vorrà farlo, non so se alla Juve o altrove. Sono decisioni che spettano alla società non a me”.

Circolazione della palla troppo lenta?

“Nel primo tempo siamo stati un po’ troppo lenti, meglio nella ripresa quando abbiamo occupato meglio l’area. Dispiace per il gol preso alla fine”.

23:36 - Termina ora la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.