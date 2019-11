LIVE TMW - Koke: "La Juve è al top, non è certo solo Cristiano Ronaldo"

Fonte: dal nostro inviato all'Allianz Stadium di Torino

19.00 - Koke in conferenza stampa - Jorge Resurrección Merodio, al secolo Koke, parla alla vigilia della gara contro la Juventus. Il centrocampista dell'Atletico Madrid è uno dei reduci in una rosa dove l'infermeria è piena per Diego Pablo Simeone. Il calciatore presenta la sfida in conferenza stampa, seguila live su Tuttomercatoweb.com.

Che sensazioni ci sono nel giocare qui?

"Gli ultimi ricordi non sono positivi, domani faremo il possibile per vincere. Sappiamo che giochiamo contro una delle più forti e ci impegneremo al massimo per ottenerli".

Cosa vi ha lasciato l'ultima gara?

"Ogni partita è diversa, serve entrare in campo con voglia di vincere, più dell'ultima volta che abbiamo giocato qui. Il vantaggio è esserci allenati molto e bene, faremo tutto per vincere".

Ronaldo è stato la vostra bestia nera all'ultima qui. Ora non sembra al top...

"Noi guardiamo la Juventus, che ha un livello alto. Non è solo Cristiano, che ci ha fatto però tanti gol. Vedremo se riuscirà a fare una gara delle sue o meno".

Termina qui la conferenza stampa