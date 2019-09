Fonte: dal nostro inviato all'Etihad Stadium di Manchester

Sarà Manchester City Legends contro Premier League All Stars, ovvero Aguero, Balotelli, Hart, Touré e non soltanto contro Van Persie, Henry, Giggs, Scholes, Van der Sar e molti altri. Sarà la gara di saluto e tributo per Vincent Kompany, quella che stasera Tuttomercatoweb.com seguirà live dall'Etihad Stadium di Manchester. Sarà una gara che metterà davanti antichi rivali sportivi, per la quale sono già stati venduti oltre 50mila biglietti. Adesso, intanto, dallo splendido complesso dell'Etihad Football Academy, parla in conferenza stampa a poche ore dal via proprio il centrale ora giocatore-allenatore dell'Anderlecht.