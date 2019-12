LIVE TMW - La Supercoppa è della Lazio, Inzaghi: "Viviamo per serate così"

Fonte: dal nostro inviato a Riyad, Arabia Saudita

Dopo la gara di Riyad contro la Juventus, Simone Inzaghi celebra la vittoria della Supercoppa Italiana per 3-1 in conferenza stampa. Seguila sulle colonne di Tuttomercatoweb.com. "Un allenatore deve fare tante scelte, io a differenza di tanti vedo gli allenamenti e dico che Cataldi e Parolo avevano fatto benissimo. Luis Alberto ha preso antidolorifici per poter giocare, Leiva stava facendo benissimo ma con le loro ripartenze avevo paura perché era ammonito. Lavoriamo per vivere delle serate del genere, l'abbiamo voluto e meritata".

Ogni finale una vittoria: è l'uomo delle finali

"Ero fiducioso, avevo visto bene i ragazzi. L'avevamo preparata bene, analizzando ogni singolo episodio. Era la quarta finale in quasi quattro anni, ne abbiamo persa solo una. Ne ho quattro in Primavera, ne ho vinte tre su quattro anche lì. Mi tengo stretti sei trofei ma passano dal grande gruppo che ho, quello che propongo col mio staff è sempre seguito alla lettera".

Vede crepe nella Juventus?

"All'Olimpico avevano fatto meglio rispetto a stasera ma hanno trovato una grande squadra. Aver battuto due volte in dieci giorni una rosa così è motivo d'orgoglio. Hanno cambiato Cuadrado, Douglas Costa e Ramsey in corsa, raccontano l'impresa fatta in questi dieci giorni".

E' la sua finale più bella ed è una Lazio da Scudetto?

"Cercherò di capire chi lo dice ma noi dobbiamo lavorare e vivere per serate così. Avremo gli occhi puntati ancora di più dopo le imprese contro i campioni della Juventus. Sappiamo che dovremo lavorare, che la stagione sarà lunga. Godiamoci serate così, ora alla ripresa c'è una gara difficile a Brescia senza ragazzi che erano diffidati. Passeremo un sereno Natale ma già alla cena avevo detto che da tre anni e mezzo questo gruppo mi fa emozionare".

Termina qui la conferenza stampa di Simone Inzaghi