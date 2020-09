live Lazio, Inzaghi: "La squadra va rinforzata, lo ha detto anche Lotito"

vedi letture

Vigilia di campionato anche per la Lazio, che domani esordirà a Cagliari. Per presentare la gara e commentare i temi più caldi di mercato, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi è atteso in conferenza stampa a Formello alle ore 16. Segui la diretta scritta su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 16.02 - Comincia la conferenza:

La Lazio è pronta?

"I ragazzi hanno lavorato bene, anche se abbiamo avuto qualche problemino nel reparto arretrato. Non abbiamo fatto in tempo a inserire alcuni nuovi. Partiremo con gli stessi dell'anno scorso, più Reina ed Escalante che sicuramente ci daranno una mano. Questa stagione sarà difficile e complicata, ma vogliamo ricominciare il nostro cammino dopo aver fatto un'annata esaltante".

Una griglia per il campionato?

"Non mi piace farne. Come ogni anno, partiamo dietro, ma non mi pongo obiettivi. Sono fiducioso, alleno una squadra molto seria. Volevo un altro inizio, sia a livello di calendario che di nuovi giocatori, che non abbiamo ancora visto in allenamento. Siamo in emergenza, ma non deve essere un alibi".

Ad Auronzo aveva detto che le erano stati promessi dei rinforzi...

"Manca ancora del tempo, lo ha detto anche il presidente. Questa squadra va aiutata, si giocherà tanto quest'anno e già abbiamo avuto diversi infortuni che ci penalizzano. Per esempio il problema di Luiz Felipe ci crea disagi, abbiamo solo 3 difensori più il giovane Armini e Parolo, a cui ho chiesto di adattarsi dietro anche se non è il suo ruolo".

Per la difesa si ritiene soddisfatto con l'arrivo di Hoedt?

"Dobbiamo essere bravi a prendere quello che offre il mercato. Ora siamo in difetto di numero e vogliamo migliorarci. Hoedt conosce il nostro club e le metodologie di lavoro. Lo si poteva prendere senza aspettare, ma non si allena a tempo pieno da diverso tempo".

Leiva e Milinkovic sono pronti per giocare domani?

"Sì penso di sì. Leiva si è allenato bene, Milinkovic purtroppo ha dovuto saltare le ultime due amichevole ma mi ha soddisfatto. Gli indisponibili? Bastos, Lukaku e Luiz Felipe, gli altri partiranno tutti".

Sarà la consacrazione di Inzaghi a livello internazionale?

“Non cerco la mia consacrazione internazionale, voglio sia un grande anno per la Lazio. Avrei voluto essere più in là con l’inserimento dei nuovi, ma ci sono stati dei problemi. Muriqi è un ottimo acquisto, spero possa arrivare presto. Abbiamo bisogno di rotazioni, stiamo facendo di tutto per migliorarci”.

Ore 16.11 - Finisce la conferenza stampa.