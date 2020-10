live Lazio, Inzaghi: "Risultato bugiardo, faremo bene anche quest'anno"

Esordio amaro all'Olimpico per la Lazio, travolta per 4-1 dall'Atalanta. Non è bastato il gol nella ripresa di Caicedo per dare il via alla rimonta, come accaduto l'anno scorso, quando i biancocelesti passarano dallo 0-3 al 3-3. Per analizzare quanto accaduto, tra poco il tecnico Simone Inzaghi si presenterà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TuttoMercatoWeb.com!

Ore 23.11 - Inizia la conferenza stampa di Inzaghi:

La squadra è sembrata subito nervosa...

"Avevamo in mano la partita, siamo partiti bene. È stata la gara contro l'Atalanta in cui abbiamo fatto meglio. Abbiamo fatto 10 tiri in porta e un gol, loro 5 tiri e quattro reti. L'occasione di Immobile avrebbe riaperto i giochi. Dovevamo fare meglio, ma sono sicuro che la squadra farà bene anche quest'anno".

In questo momento un risultato così può deprimere: il messaggio per l'ambiente qual è?

"La sconfitta fa male e brucia, però la prestazione c'è stata. L'impegno è stato ottimo, dovevamo indirizzare meglio gli episodi".

Cosa è mancato per ritrovare la lucidità?

"Purtroppo sono stati più bravi loro in determinate occasioni. Il risultato non rispecchia l'andamento della partita".

Come sta Radu? Recuperano per l'Inter?

"La serata non era partita nel migliore dei modi. Correa si è fermato con un colpo della strega nel riscaldamento, poi Radu mi ha chiesto il cambio, sarà da valutare".

Ore 23.18 - Finisce la conferenza stampa.