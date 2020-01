LIVE TMW - Lecce, Liverani: "Manteniamo questa classifica fino al 24 maggio"

Tutti gli aggiornamenti sul possibile rinvio su TuttoMercatoWeb.com. Premi F5 per aggiornare!

Fonte: dall'inviato Niccolò Pasta

© foto di Federico De Luca

23.31 - Inizia la conferenza stampa di mister Fabio Liverani, tecnico del Lecce, che dalla sala stampa del Tardini commenterà il ko della sua squadra di stasera. Fra poco tutte le sue dichiarazioni, che potrete seguire qui grazie al LIVE del nostro inviato.

Prende la parola Liverani: "Non credo che il risultato sia dovuto alle assenze. La squadra è partita con personalità, ha giocato, ha battuto colpo su colpo contro il Parma che è una bella squadra. Fino al gol abbiamo giocato alla pari, in queste partite equilibrate spezzarlo ha creato disequilibrio e abbiamo concesso di più. La squadra fino al gol poteva anche fare gol, l'episodio del gol subito era palla nostra".

Mancosu è uscito per problemi fisici?

"Stava facendo il suo come sempre. Pensando di riprenderla, non avendo molte scelte a centrocampo, abbiamo voluto mettere un attaccante. Mancosu ha avuto un paio di occasioni, Lapadula ha preso la traversa. Dopo il gol loro però la partita è cambiata, siamo un pochino in difficoltà perché siamo pochi e dobbiamo integrare con il mercato".

D'Aversa le ha fatto i complimenti:

"Oggi commentiamo la quarta sconfitta e c'è delusione e preoccupazione peri giocatori anche se vorrei che non lo avessero. Se a luglio ci avessero detto che saremmo stati fuori dalla zona rossa saremmo stati contenti. Cercheremo di mantenere questa classifica fino al 24 maggio, speriamo che il mercato ci dia una mano e alzare il livello di competitività".

23.36 - Termina qui la conferenza stampa di Fabio Liverani, tecnico del Lecce.