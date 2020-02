vedi letture

live Ludogorets, Vrba: "Inter al top in Europa. Noi malissimo in fase offensiva"

Pavel Vrba, tecnico del Ludogorets, parla in conferenza stampa dalla Huvepharma Arena dopo il ko per 2-0 contro l’Inter nell’andata dei sedicesimi di Europa League:

Come ho visto la squadra nel primo tempo?

"Ci spiace per il risultato, ma devo riconoscere che l'Inter è una grande squadra dell'Europa League. Negli ultimi 20' non siamo riusciti a tenere il campo come volevamo e l'Inter ci ha puniti".

Come si recupera un risultato del genere a San Siro?

"Sarà dura e lo sappiamo. Sarà più complicata che qua in casa nostra. Ma lavoreremo per fare il meglio possibile. Ci spiace che la gara non sia andata per tutti i 90' come nel primo tempo, avessimo finito sullo 0-0 certamente la gara di ritorno sarebbe stata più interessante".

Cosa è piaciuto della sua squadra?

"La difesa ed il nostro portiere hanno fatto una buona gara, purtroppo non abbiamo finalizzato le 2-3 occasioni che abbiamo costruito in contropiede. Volevamo qualcosa in più dai nostri attaccanti, ma l'Inter ci ha fatto vedere la sua forza e noi siamo riusciti a fare poco".

Cosa ho imparato da questa partita?

"Dobbiamo renderci conto contro chi abbiamo giocato... Per me l'Inter è una delle squadre più forti in Europa. La prossima settimana cercheremo di migliorare certe cose, soprattutto facendo meglio nella fase offensiva. Anche se sappiamo che a Milano sarà ancora più dura di oggi".

Ore 21.37, termina la conferenza stampa