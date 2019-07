© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Amici di Tuttomercatoweb.com, buon pomeriggio! La nostra redazione vi dà il benvenuto alla conferenza che si terrà a Casa Milan. In occasione della presentazione del nuovo tecnico Marco Giampaolo, parlerà anche il ds rossonero Frederic Massara.

18.05 - Terminata la conferenza.

17.17 - Parla il ds rossonero: "Che effetto fa ritrovare Giampaolo dopo essere stati compagni di squadra? E' molto bello ritrovare Marco e soprattutto ritrovarlo al Milan. Già in campo disegnava le geometrie di squadra, era già allenatore in campo. Sarà molto bello lavorare insieme per riportare il Milan dove deve stare e riportarlo in una dimensione europea dalla porta principale. Lo faremo con ambizione".

17.03 - Iniziata la conferenza di presentazione del nuovo allenatore.