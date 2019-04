LIVE TMW - Napoli, Callejon: "C'è fiducia, domani possiamo fare la storia"

Fonte: Dal nostro inviato a Castelvolturno

12.20 - Con Carlo Ancelotti, ci sarà lo spagnolo José Callejon in sala stampa alla vigilia di Napoli-Arsenal, ritorno dei quarti di finale di Europa League. Da Castelvolturno, l'ala partenopea presenterà il match che andrà in scena domani sera al San Paolo a partire dalle ore 21.00. Sei giorni fa, i gunners hanno vinto 2-0 la partita d'andata.

12.36 - Ha inizio la conferenza stampa: "Sarà difficile domani, ma vedo uno spogliatoio fiducioso e con fame. Dobbiamo provarci, per noi e per la piazza".

Domani dovresti essere il più vecchio in campo.

"Nell'ultima riunione di spogliatoio ci siamo detti tutto ciò che avevamo in mente. Abbiamo parlato e ci siamo chiariti. Non vogliamo dire di cosa abbiamo parlato, ma da quella riunione ne siamo usciti felici".

Ce la potete fare a vincere?

"Siamo molto fiduciosi. Sappiamo che abbiamo sbagliato il primo tempo del match d'andata, ma domani abbiamo una opportunità storica. Possiamo disputare una gara di primissimo livello e trascorrere una grande notte".

Come hai vissuto l'attesa di questa partita?

"Dopo la vittoria contro il Chievo io sono stato a casa, con i miei figli. Bisognerà arrivare al match molto concentrati, potrebbe essere un match storico per la città e per la società. E domani bisognerà avere in mente questo, servirà cuore perché domani ce ne sarà bisogno".

Da quando sei qui hai sempre giocato, a prescindere dall'allenatore. Qual è il tuo segreto?

"Cerco di lavorare sempre al 100%. Il calcio è la mia passione e il mio lavoro, dal primo all'ultimo giorno qui mi allenerò e giocherò sempre al massimo. Gli allenatori vanno e vengono e io ho avuto la fortuna di essere sceso in campo con tutti. Sono qui da sei anni, sono molto contento di ciò che ho fatto e sono felice anche di ciò che farò".

12,59 - Conclusa la conferenza stampa.