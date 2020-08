live Napoli, Gattuso: "Nessuna paura, obiettivo è posto in Champions"

Il tecnico del Napoli, che ha iniziato nella giornata di lunedì il raduno a Castel Volturno, introduce la nuova stagione in conferenza stampa, affiancato dal patron De Laurentiis

Prime parole di Rino Gattuso. Il tecnico del Napoli, che ha iniziato nella giornata di lunedì il raduno a Castel Volturno, introduce la nuova stagione in conferenza stampa, affiancato dal patron De Laurentiis.

Ritorno a Castel di Sangro per Gattuso dopo una gara giocata ai tempi dell'Under21



"Sono rimasto sorpreso dalle strutture e dalla disponibilità trovata. Abbiamo tre campi e siamo molto soddisfatti, è facile fare calcio così".

Sente maggiore responsabilità? Quali sono gli obiettivi?



"La responsabilità è uguale, ci sono nato. Quando si allena il Napoli si allena un grande club e non cambia nulla iniziare o subentrare. Dobbiamo migliorare il settimo posto dello scorso anno. Non ho nessuna paura, anzi. Lavoriamo a testa bassa".

Questa è una squadra più forte rispetto allo scorso anno?

"Sono soddisfatto della squadra che alleno. Alleno alcuni dei giovani più forti d'Europa, non mi preoccupo del mercato. È normale che il club abbia perso tanto, senza i tifosi e senza l'accesso in Champions League. Io penso ad allenare, è la cosa che so fare meglio. Se poi partirà qualcuno vedremo...".

Come si passa da una stagione all'altra in 2 settimane?

"Infatti, è solo un nuovo campionato. Abbiamo speso tanto, per 45 giorni s'è fatto un altro sport, ogni 3 giorni, si faceva fatica a preparare ogni partita in sala video, dovremo essere bravi a fare meno danni possibili, non perdere giocatori e stare attenti. Farà bene chi perderà meno giocatori, tra poco partiranno già per le nazionali, è un calcio diverso, nuovo, non ci faremo trovare impreparati".

Ci racconta le prime impressioni su Osimhen e se ci sarà cambio di sistema di gioco

"Vediamo. Ci può stare, è uno che ha caratteristiche diverse rispetto a quelli che avevamo. Ci può dare la possibilità di attaccare gli spazi, ha grande forza fisica e penso che ci potrà dare una grandissima mano".

È possibile vedere Mertens e Osimhen insieme?

"L'ho già detto prima, ho tanti giocatori forti in attacco. Lozano stesso penso che potrà fare molto di più. In testa ho qualche idea, voi ora vi fate i film per qualche allenamento. Bisogna vedere bene, la coperta deve essere bella tirata per coprire bene il letto. Bisogna vedere tante cose".

Su cosa bisogna lavorare per fare uno step successivo?

"Voi parlate sempre di mercato, ma un giocatore deve credere fortemente nel progetto. Crederci al 100%. Non pettiniamo le bambole durante la settimana, bisogna correre tanto e lavorare tanto. Se non c'è più voglia di restare in un club non si può dare nulla. Bisogna avere gente motivata. Mi sono arrabbiato tantissimo nelle dodici partite di campionato, dopo aver vinto la Coppa Italia. Non avevamo niente da giocarci, ma mi sono arrabbiato tanto perchè in quelle gare senza nulla in palio costruisci la mentalità. Col Barcellona abbiamo buttato via la gara, si vedeva che era una squadra in difficoltà. Il nostro step da fare è proprio legato alla personalità e alla capacità di dare continuità alle nostre prestazioni".

Quanto può incidere sul Napoli avere Gattuso dall'Inizio?

"Su di me mi aspetto poco, spero di stare concentrato e non sbroccare. So quello che posso dare alla squadra, ma devo lavorare tanto. Devo essere lucido. Dal gruppo storico di questa squadra mi aspetto tanto".

A cosa puntate il prossimo anno?

Per noi l'obiettivo è raggiungere l'Europa che conta. Sappiamo che è difficile, ma per migliorare bisogna puntare alla Champions. È da tanti anni che questa squadra si qualificava a quella competizione, arrivare nei primi quattro deve essere un obiettivo. C'è la consapevolezza che non sarà facile".