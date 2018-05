LIVE TMW - Napoli, ufficiale Ancelotti: "Sono felice e onorato"

Premere F5 per aggiornare la pagina

Fonte: dall'inviato a Roma, Dario Marchetti - Hanno collaborato Marco Conterio e Lorenzo Di Benedetto

20.11 - Le prime parole di Ancelotti come allenatore del Napoli - Cinque lingue per Carlo Ancelotti, che attraverso il profilo Twitter del Napoli ha mandato, in italiano, ma anche in inglese, francese, spagnolo e tedesco, il seguente messaggio ai tifosi azzurri: "Sono felice e onorato di essere l'allenatore della squadra di una città unica con una grande tifoseria. Forza Napoli sempre".

19.39 - Ancelotti è ufficiale: tre anni di contratto - Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l'allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019.

19.17 - Contratto di tre anni - Per Carlo Ancelotti, pronto un contratto di tre anni, riportano i colleghi di Sky Sport. Confermata la presentazione del 9 luglio.

19.12 - Ancelotti: "Parlo il 9 luglio" - E' stato intercettato a Fiumicino, Carlo Ancelotti. "Parlo il 9 luglio", ha detto il nuovo allenatore del Napoli, ripartito dunque dalla Capitale alla volta di Londra.

18.35 - Summit finito alla Filmauro - Accordo raggiunto con Carlo Ancelotti, si attendono solo la firma e l'ufficialità. Il tecnico ha lasciato in questi istanti gli uffici della Filmauro a Roma senza rilasciare dichiarazioni.

18.06 - Vertice agli sgoccioli - Si attende l'uscita dal portone della Filmauro di Carlo Ancelotti. A questo punto sembra mancare soltanto la firma e l'annuncio del nuovo allenatore del Napoli.

18.05 - ADL ringrazia Sarri sui social - Questo il messaggio di Aurelio De Laurentiis su Twitter. Il presidente del Napoli saluta e ringrazia così Maurizio Sarri. "Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ammirato ovunque e da chiunque. Bravo Maurizio.

Aurelio De Laurentiis #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 23 maggio 2018

17.22 - Summit verso la conclusione - Summit alla Filmauro verso la conclusione. Andati via anche il genero e il figlio di Ancelotti.

17.09 - Sarri ha lasciato Napoli - Intorno alle 15, Sarri ha lasciato Napoli per la sua Figline. Poi si prenderà qualche giorno di break per andare in vacanza sull'Adriatico.

17.05 - Lo staff lascia la Filmauro - Lo staff di Carlo Ancelotti, al completo, sta lasciando in questi istanti la Filmauro dove si sta tenendo il summit tra De Laurentiis e il futuro allenatore del Napoli.

16.10 - Ancelotti vivrà a Posillipo - Secondo Kiss Kiss, la famiglia Ancelotti ha deciso che soggiornerà a Napoli, precisamente a Posillipo.

16.00 - Sarri-Chelsea: ipotesi sempre calda - Per il London Evening Standard il favorito per la panchina del Chelsea è Maurizio Sarri. Il futuro di Antonio Conte non è ancora deciso, ma in caso di addio a Stamford Bridge il patron Abramovich farà di tutto per convincere Sarri. E le quote dei bookmakers inglesi parlano chiaro, in tal senso. Sarri è il primo favorito, seguito da Luis Enrique e dallo stesso Antonio Conte. Presente nell'elenco anche Carlo Ancelotti, il quale oramai pare decisamente fuori gioco visto l'accordo col Napoli.

14.35 - Ripercorriamo la carriera di Ancelotti: l'avventura alla Juventus - Mirino puntato sulla straordinaria carriera di Carlo Ancelotti. Oggi, partendo dall'ultima avventura a Monaco di Baviera, su TMW andremo a ritroso nel tempo e ripercorreremo la carriera dell'allenatore italiano più vincente in attività, pronto a rimettersi in discussione in Italia firmando col Napoli.

15.24 - Ancelotti-Napoli, c'è la statuina per il presepe - In attesa dell'annuncio ufficiale a San Gregorio Armeno, la strada dei presepi nota in tutto il mondo, è già in lavorazione la statuina di quello che dovrebbe essere il nuovo tecnico azzurro, Carlo Ancelotti. A realizzare per primo il pastore di colui che si spera porterà gli azzurri allo scudetto il maestro di arte presepiale Marco Ferrigno. "Siamo grati a mister Sarri per tutto quello che ha fatto in questi anni ma ora vogliamo arrivare più in alto e speriamo che con Ancelotti si realizzi il sogno di tutti i tifosi partenopei", ha detto Ferrigno.

14.35 - Ancelotti-Napoli, c'è la firma. Gazzetta.it: "Ma l'annuncio non sarà imminente" - Gazzetta.it conferma che questa mattina nella sede della Filmauro Carlo Ancelotti ha definito tutti i dettagli dell'accordo col Napoli. Però l'annuncio - si legge - potrebbe arrivare solo il 1° giugno.

14.31 - Ripercorriamo la carriera di Ancelotti: l'avventura al Milan - Mirino puntato sulla straordinaria carriera di Carlo Ancelotti. Oggi, partendo dall'ultima avventura a Monaco di Baviera, su TMW andremo a ritroso nel tempo e ripercorreremo la carriera dell'allenatore italiano più vincente in attività, pronto a rimettersi in discussione in Italia firmando col Napoli.

13.34 - Ripercorriamo la carriera di Ancelotti: l'avventura al Chelsea - Mirino puntato sulla straordinaria carriera di Carlo Ancelotti. Oggi, partendo dall'ultima avventura a Monaco di Baviera, su TMW andremo a ritroso nel tempo e ripercorreremo la carriera dell'allenatore italiano più vincente in attività, pronto a rimettersi in discussione in Italia firmando col Napoli.

12.55 - Sarri, lo Zenit insiste - Come riporta Sky, lo Zenit San Pietroburgo non molla la presa per Maurizio Sarri. Nei prossimi giorni il club russo inviterà l'allenatore che ha ancora due anni di contratto col Napoli a visitare il centro sportivo e le strutture del club per provare a convincerlo a firmare.

12.21 - Ripercorriamo la carriera di Ancelotti: l'avventura al PSG - Mirino puntato sulla straordinaria carriera di Carlo Ancelotti. Oggi, partendo dall'ultima avventura a Monaco di Baviera, su TMW andremo a ritroso nel tempo e ripercorreremo la carriera dell'allenatore italiano più vincente in attività, pronto a rimettersi in discussione in Italia firmando col Napoli.

11.47 - Ripercorriamo la carriera di Ancelotti: l'avventura al Real Madrid - Mirino puntato sulla straordinaria carriera di Carlo Ancelotti. Oggi, partendo dall'ultima avventura a Monaco di Baviera, su TMW andremo a ritroso nel tempo e ripercorreremo la carriera dell'allenatore italiano più vincente in attività, pronto a rimettersi in discussione in Italia firmando col Napoli.

12.04 - Anche Giuntoli alla Filmauro - C'è anche il direttore sportivo Cristiano Giuntoli nella sede della Filmauro dove Carlo Ancelotti e il suo staff stanno definendo gli ultimi dettagli prima di ufficializzare l'accordo. E' la prima occasione anche per fare il punto sulle strategie estive in vista dell'imminente sessione di calciomercato.

11.47 - Ripercorriamo la carriera di Ancelotti: l'avventura al Bayern - Mirino puntato sulla straordinaria carriera di Carlo Ancelotti. Oggi, partendo dall'ultima avventura a Monaco di Baviera, su TMW andremo a ritroso nel tempo e ripercorreremo la carriera dell'allenatore italiano più vincente in attività, pronto a rimettersi in discussione in Italia firmando col Napoli.

11.02 - Ancelotti e il suo staff negli uffici della Filmauro - Nuova giornata di incontri alla Filmauro. Questa volta, oltre a Carlo Ancelotti, negli uffici della Filmauro c'è anche tutto lo staff dell'allenatore emiliano. (Clicca qui per vedere il video dell'ingresso dello staff di Ancelotti alla Filmauro)

10.55 - RMC Sport: ormai ci siamo - Niccolò Ceccarini, direttore di RMC Sport, pochi istanti fa sul suo profilo twitter ha confermato l'accordo imminente tra il Napoli e Carlo Ancelotti: "Ancelotti al Napoli, ultimi dettagli, ormai ci siamo".

Ancelotti al Napoli, ultimi dettagli, ormai ci siamo — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) 23 maggio 2018

10.22 - Corriere dello Sport: "Ancelotti ha firmato" - Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, conferma di un accordo praticamente chiuso: "Ancelotti ha firmato", ha scritto sul suo profilo twitter.

10.18 - Ancelotti-Napoli: contratto biennale La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta i dettagli dell'accordo praticamente definito tra Carlo Ancelotti e il Napoli. L'ormai ex allenatore del Bayern Monaco firmerà un contratto biennale da 6.5 milioni di euro netti a stagione.

10.12 - Cosa sarà di Sarri? Aurelio De Laurentiis fa sul serio. Ieri sera ha incontrato Carlo Ancelotti per definire l'approdo dell'ex Milan sulla panchina del Napoli, mentre il Corriere della Sera scrive del futuro di Maurizio Sarri. Il patron azzurro ricorrerà probabilmente all’esonero se l’allenatore non avrà, entro il 31 maggio, una squadra pronta a pagare la clausola di otto milioni di euro. In quella stessa data scade anche il contratto di Ancelotti con il Bayern e, dunque, il nuovo accordo potrà essere depositato solo dal giorno successivo.

10.00 Le prime pagine di oggi - C'è il volto di Carlo Ancelotti sulle prime pagine dei quotidiani nazionali questa mattina. "Ancelotti al Napoli!", il titolo del Corriere dello Sport. La Gazzetta dello Sport scrive: "Ancelotti vede Napoli". Dà ampio risalto alla notizia anche il quotidiano Il Mattino: "Mossa De Laurentiis: 'Prendo Ancelotti'". In basso le prime pagine

09.50 - E' il giorno del ritorno in Italia di Carlo Ancelotti. Dopo l'incontro nella sede della Filmauro ieri sera a Roma, col presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, il tecnico emiliano dovrebbe ufficializzare oggi il suo nuovo incarico. La giornata di ieri s'è conclusa alle 00.25, con Ancelotti che ha lasciato la sede del presidente del Napoli. In basso il video del nostro inviato.