LIVE TMW - Nuovo San Siro: "I due anelli" e "La Cattedrale", ecco i progetti

Fonte: dai nostri inviati Antonio Vitiello, Alessandro Rimi e Pietro Mazzara

12.05 - Dopo una foto collettiva con le dirigenze dei due club, le leggende di Milan e Inter, oltre ai ragazzi e alle ragazze dei settori giovanili rossoneri e nerazzurri si chiude l'evento per la presentazione dei due progetti in corsa per il nuovo Stadio di San Siro

12.03 - Franco Baresi, ex capitano del Milan, ha parlato dopo la presentazione dei due progetti per il nuovo San Siro: "Emoziona un po' pensare di lasciare l'attuale San Siro che è stata casa mia per vent'anni, ma è giusto pensare al futuro, alle nuove generazioni. È bello pensare alle due società che si sono unite per regalare a Milano uno stadio nuovo e bellissimo. Capisco però i tifosi che sono dispiaciuti di lasciare il vecchio San Siro ma presto capiranno che una struttura come questa sarà importante per il futuro"

12.02 - Riccardo Ferri, ex calciatore dell'Inter, ha parlato dopo la presentazione dei due progetti per il nuovo San Siro: "Ammetto che ho un po' di invidia nel pensare a chi potrà giocare in un impianto così bello. Questi sono progetti importanti che daranno un futuro alle due società. I giovani di Milan e Inter potranno scrivere pagine importanti e per noi tifosi sarà bello gioirne".

11.58 - 11.48 - Prende la parola Christopher Lee dello studio Populous: "E' un grande onore essere qui. Lavoro da sempre sugli stadi di calcio, ho progettato per esempio il nuovo stadio Emirates dell'Arsenal e progettare quello di Milano sarebbe un onore enorme. Il nostro progetto è ispirato a Milano e per Milano. Ci siamo ispirati al Duomo e alla Galleria. Il nuovo stadio deve diventare un'icona come lo è adesso San Siro. Vogliamo uno stadio per tutti. Abbiamo riprodotto una galleria che ricorda la Galleria in centro a Milano. Qui la gente avrà la possibilità di passare tanto tempo insieme. Verrà creato un nuovo quartiere, ci sarà un grande parco aperto a tutti, ci sarà una piazza. Il campo sarà interrato, abbiamo lavorato con ingegneri acustici perchè adesso c'è troppo rumore all'esterno quando ci sono partite e concerti. Tutti potranno godere di queste strutture. Abbiamo progettato un museo dove c'è l'attuale stadio. Per noi è fondamentale la sostenibilità e questo sarà lo stadio più sostenibile al mondo. Vogliamo creare un edificio autentico: sarà rosso quando giocherà il Milan e blu quando giocherà l'Inter. All'interno, l'impianto sarà come un catino, stiamo pensando ad uno stadio di circa 65 mila posti. Deve essere come un teatro, bisogna sentire tutto, come i cori, alla perfezione. Gli spalti saranno più vicini al campo di circa 10 metri rispetto ad ora. I tifosi saranno vicinissimi al campo. Sarà uno stadio riconoscibile, sarà fatto per Milano, non si vedrà da nessun'altra parte. Chi lo vedrà, lo associerà subito alla città di Milano".

11.50 - Dal profilo Twitter dell'Inter arrivano le prime immagini dei due progetti a confronto:

🏟️ | UN NUOVO STADIO PER MILANO Inter e @acmilan hanno presentato i progetti selezionati per il nuovo stadio dei Club e i piani per la riqualificazione dell’area di San Siro pic.twitter.com/Nf7CORkoLx — Inter (@Inter) September 26, 2019

11.45 - Spazio adesso al secondo progetto dello studio "Popolous" dal nome "La Cattedrale". Linee più regolari rispetto al rivale, con una struttura che ricorda l'immagine del Duomo di Milano, simbolo della città in tutto il mondo e della Galleria "Vittorio Emanuele". Altra particolarità di questo impianto il terreno di gioco ribassato rispetto a quello attuale, in modo da limitare l'impatto visivo della struttura sulla città. Infine il nuovo museo per Inter e Milan che sorgerà esattamente sul dischetto del centrocampo dell'attuale impianto di San Siro.

11.44 - Particolarità dei due anelli cardini del progetto del nuovo San Siro presentato dallo studio Manica-Sportium. Entrambi saranno composti da 16mila volti, di tifosi, rappresenterà il passato, il presente e il futuro dei tifosi

11.39 - Queste le parole dell'architetto David Manica: "Ringrazio le due società per averci dato l'opportunità di lavorare a questo progetto. Il nostro progetto si basa su due anelli che si intersecano. Abbiamo immaginato lo stadio in un parco, sarà un nuovo quartiere. Ci saranno 10 ettari di giardino. Manterremo il prato di San Siro nella zona commerciale. Ci sarà una zona poi anche eventuali eventi. Per quanto riguarda l'interno, gli spalti sono ancora più verticali e i seggiolini più vicino al campo rispetto ad ora. Ci saranno più posti vicino al campo. Lo stadio cambierà colore a seconda se giocherà il Milan o l'Inter. Ci sono due anelli, e ognuno rappresenta le due squadre. Sulla facciata ci sono delle foto di persone. E' uno stadio per la gente".

11.34 - Salgono sul palco i rappresentanti dello studio "Manica-Sportium" per il primo progetto dal nome "I due anelli di Milano". L'impianto si presenza con una struttura sorretta da due anelli esterni che si incrociano e una "facciata" che cambia colore in relazione alla squadra che gioca. Al tempo stesso l'area esterna di San Siro viene completamente rivisitata, con una grande area verde (10 ettari) al cui interno verrà mantenuto il prato dell'attuale stadio sopra la nuova aera commerciale sottostante, a piena disposizione dei cittadini, e tre torri dedicate ad attività collaterali.

11.33 - Prende la parola il rettore del Politecnico, Ferruccio Resta: "E' un progetto iniziato mesi fa. Se si vuole essere competitivi, servono squadre e strutture competitive. Abbiamo iniziato a discutere e oggi siamo arrivati al momento della decisione. Serve tecnica, cultura e scienza. Il Politecnico darà una mano in tutto questo. Il tema della infrastrutture sportive è molto delicato. Noi abbiamo accettato la proposta di fare da advisor del masterplan. Non è solo uno stadio, ma una nuova area della città".

11.29 - Ancora Alessandro Antonello dal palco sul nuovo impianto: "Tradizione e unicità della città di Milano" questo è ciò che abbiamo chiesto agli studi di fama mondiale che abbiamo interpellato per la realizzazione del nuovo impianto. Abbiamo iniziato con quattro studi, adesso siamo rimasti a due: Popolous e Manica. Adesso inizia il vero percorso, da fare insieme alle amministrazioni e ai cittadini di Milano".

11.27 - "Vogliamo uno stadio moderno, funzionale e tecnologico e al suo fianco un nuovo distretto funzionale che possa essere vissuto per 365 giorni all'anno. I vantaggi della nostra proposta sono: ci sarà molto più verde, sarà più sostenibile e ci sarà un minor impatto visivo e acustico. Lo stadio sarà più basso: adesso è 68 metri, i due progetti prevedono invece 30 m di altezza. Sarà uno stadio chiuso e quindi più amico di chi vive intorno e dell'ambiente" ha spiegato il presidente del Milan Paolo Scaroni.

11.24 - All'interno del suo intervento Alessandro Antonello, ad dell'Inter, ha spiegato anche i perché della scelta di non ristrutturare l'attuale stadio di San Siro. Quattro i temi principali affrontati:

- Identità: San Siro risulterebbe irriconoscibile

- Capienza: Lo stadio ristrutturato avrebbe una capienza inferiore ai 60mila posto

- Spazi e servizi: Non verrebbe risolto il problema della tribuna est (arancio) che rimarrebbe difficilmente accessibile con pochi servizi.

- Sicurezza: Una ristrutturazione avrebbe bisogno di un cantiere che inciderebbe sull'attività sportiva dei due club, con la necessità di spostare le gare in altri impianti lontano dalla città di Milano.

11.20 - Alessandro Antonello, ad dell'Inter, ha parlato dal palco del politecnico di Milano per la presentazione dei progetto dedicati al nuovo stadio di San Siro: "Sia Inter che Milan nell'affrontare questo progetto ha scelto di addentrarsi dentro la propria città, puntando sull'innovazione senza dimenticare la tradizione della nostra città. Milano negli ultimi anni ha evidenziato una dinamicità tipica delle grandi capitali europee. La città è cambiata radicalmente nelle sue zone, inserendosi sempre nella tradizione. Abbiamo puntato su un progetto che si inserisse nella visione di Milano 2030. I progetti che si vedono oggi si inseriscono nei progetti del comune. Due proprietà internazionali hanno voluto investire nella nostra città, nel nostro paese, con un progetto che si rivolge alle generazioni future".

11.15 - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal palco: "Siamo affezionatissimi a San Siro ma ha fatto il suo tempo. Per la città di Milano cogliere l'occasione di uno nuovo stadio è il modo per rinnovare una zona della città che si anima solo in occasione delle partite. Dobbiamo cogliere l'occasione a Milan per procedere sulla strada del nuovo, per un quartiere che vive 365 giorni l'anno".

11.14 - Prende il via la presentazione.

11.12 - Quello odierno sarà solo il primo step nel percorso di realizzazione della nuova casa di Milan e Inter. Il dieci ottobre prossimo il Comune di Milano presenterà in Consiglio la dichiarazione di pubblica utilità.

11.05 - Tutto pronto al Politecnico di Milano per il via alla presentazione. Ancora pochi minuti di attesa.

11.00 - Altri volti noti al Politecnico di Milano per la presentazione dei due progetti in corsa per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro. Ci sono Franco Baresi, Adriano Galliani, Ivan Ramiro Cordoba, Daniele Massaro, Cristian Zaccardo, Angelo Carbone e Fabio Galante.

10.56 - Arrivato presso il Politecnico di Milano anche Andrea Abodi, presidente del Credito Sportivo, ovvero l'istituto che si occupa della realizzazione degli impianti sportivi legati all'universo Figc. Assieme a lui anche Ivan Gazidis ad del Milan, Javier Zanetti vicepresidente dell'Inter.

10.42 - Iniziano già ad arrivare i dirigenti di Milan e Inter per la presentazione dei progetti per la realizzazione del nuovo San Siro: Paolo Scaroni e Zvonimir Boban per il Milan, Alessandro Antonello e Giuseppe Marotta per l'Inter, oltre a Giorgio Furlani in rappresentanza del fondo Elliott.

10.30 - Prenderà ufficialmente il via oggi il percorso che porterà Inter e Milan ad avere un nuovo stadio nell'area di San Siro. Alle ore 11 di quest'oggi presso il Politecnico di Milano verranno, infatti, presentati i due progetti in lizza per la realizzazione del nuovo impianto dedicato ai due club della città di Milan. Un evento che TuttoMercatoWeb.com seguirà con i suoi inviati!