LIVE TMW - Palladino: "Vittoria dedicata a Berlusconi e Galliani. Contratto? Non m'interessa dei soldi"

live Palladino: "Vittoria dedicata a Berlusconi e Galliani. Contratto? Non m'interessa dei soldi"

vedi letture

22.55 - Monza corsaro a San Siro, Raffaele Palladino commenta in conferenza stampa l'1-0 rifilato all'Inter. Diretta testuale a cura di TMW

23.20 - Inizia la conferenza stampa.

Aveva parlato di accelerare davanti alla curva. È servito.

"Sì, è servito. Avevo belle sensazioni in settimana, sapete che spesso faccio riunioni individuali con i ragazzi e avevo il sentore che oggi potessimo fare qualcosa di straordinario. È bellissimo, è qualcosa di storico, oggi abbiamo messo in campo l'anima e tutto: abbiamo fatto una fase difensiva ordinata, sapevamo che andando a prendere l'Inter alta avremmo rischiato attacchi, penso che abbiamo fatto una grande prestazione sotto tutti i punti di vista. Ne siamo veramente felici, dedico la vittoria a Galliani e Berlusconi".

Le ha dato più gioia battere la Juve a Torino o l'Inter a Milano?

"Non è facile, rispondo in maniera sincera che le vittorie sono tutte belle ed emozionanti. Non mi aspettavo di vincere, sia qui che a Torino, ma avevo belle sensazioni e quando è così riesci a trasmetterle alla squadra. È qualcosa di unico, è una vittoria che rimarrà nella storia, che consolida speriamo la nostra salvezza. Farlo a San Siro rende ancora più orgogliosi, ringrazio la società per la fiducia che mi ha dato e i ragazzi per avermi fatto il regalo di compleanno".

Due parole per gli ex Caldirola e Di Gregorio. Cosa avete detto?

"È una favola per loro, sono stati i migliori in campo ma citare solo loro è riduttivo. Abbiamo fatto una grandissima prestazione, chi è partito e chi è entrato. Mari, Pessina, Rovella, Colpani, Mota hanno fatto tutti una prestazione strepitosa, ma posso dirlo di tutti: è un gruppo incredibile, ragazzi eccezionali che danno tutto ogni giorno. Quando è così, ottieni questi risultati".

Come sta Sensi?

"Ha sentito un fastidio muscolare, purtroppo. Auguriamoci che si sia fermato in tempo. Mi dispiace, vediamo domani gli esami strumentali cosa diranno".

Di contratto e di rinnovo quando parlerete con Galliani?

"Io mi auguro che ci sia questa salvezza, spero che sia stata raggiunta oggi. Non abbiamo mai parlato di contratti, è una scelta sia mia che del dottor Galliani di aspettare la salvezza. L'abbiamo appena raggiunta, vediamo nelle prossime settimane, adesso diamo meriti ai ragazzi: i contratti sono l'ultima cosa, non mi importa dei soldi, sono già orgoglioso e fiero di allenare in Serie A. Non mi importa nulla dei soldi, io sono grato a questa società: hanno avuto grande coraggio nei miei confronti".

L'emblema del Monza è Machi?

"Sono d'accordo, può essere lui l'emblema, come altri che in altre occasioni sono entrati bene. Io ho sempre detto che avevo bisogno di tutti è la verità e sapete che spesso faccio ruotare i giocatori, in base a quello che mi danno in settimana. Li devo ringraziare, ognuno vuole migliorarsi sempre di più e come allenatore mi danno una grande soddisfazione: chi entra fa la differenza, oggi Machin ha fatto bene ma non solo lui. Questo è un valore aggiunto che ha questo gruppo nel suo DNA".

Si aspettava personalmente questo impatto con la Serie A?

"Non mi aspettavo di ottenere la salvezza, di fare questo cammino che abbiamo fatto. Io, prima di smettere di giocare a calcio, già nel 2014/2015, quando ho conosciuto Juric, mi coinvolgeva spesso in queste dinamiche tecnico-tattiche e mi sono appassionato agli allenatori. Quando ho iniziato a studiare ho cercato di migliorarmi ogni giorno, quando ho preso la squadra in mano avevo idee chiare e ho cercato di trasmetterle alla squadra, loro sono stati bravi a seguirle. Non mi aspettavo la salvezza, è tutto nuovo per me, è un'esperienza continua che sto facendo e ne sono felice e orgoglioso".

Cosa vi siete detti con Galliani?

"Durante la settimana ci siamo sentiti spesso, mi ha trasmesso questo desiderio che aveva di fare punticini a San Siro. Ho cercato di dargli una gioia e ne siamo felici, era emozionato a fine gara. È davvero bello regalare soddisfazioni alla società, credono tanto in noi".

Giocare col Monza per le big è come andare dal dentista, come dice Guardiola...

"Non scomodiamo fenomeni, io dico che giocare in Serie A è difficilissimo, ci sono partite molto tattiche, è complicato perché ci sono allenatori molto bravi. Noi vogliamo giocarcela con tutti. Mi piace che la squadra venga a San Siro con questo coraggio e con questa leggerezza, avevo chiesto una partita di questo tipo".

23.36 - Conclusa la conferenza stampa di Inzaghi.