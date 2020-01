Matteo Politano sarà presto un giocatore del Napoli. Sta infatti per terminare una delle telenovele più lunghe di questo calciomercato di gennaio, con l'esterno che dopo essere stato a un passo dalla Roma firmerà invece per gli azzurri. Segui il live di TMW con tutti gli spostamenti del giocatore fino all'ufficialità.

10.09 - Visite a Roma - Matteo Politano è arrivato a Villa Stuart per svolgere le visite mediche con il Napoli. Seconda volta in questo gennaio nella clinica romana per l'esterno che aveva già fatto i test con la Roma prima che la trattativa tra i giallorossi e l'Inter, per lo scambio con Spinazzola, saltasse. Nelle prossime ore arriveranno poi anche le firme, per il regalo di De Laurentiis a Gattuso per la seconda parte della stagione.