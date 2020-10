live Riparte l'Europa League: Celtic-Milan, Pioli lancia Dalot e Tonali dal 1'

vedi letture

Torna l’Europa League, subito in campo tre italiane. Alle 18,55 sarà il turno del Napoli, che ospiterà l’AZ Alkmaar, e della Roma, in trasferta svizzera sul campo dello Young Boys. Chiuderà alle 21 il Milan, in casa del Celtic a Glasgow. Seguite l’avvicinamento alle gare, delle italiane e non solo, grazie alla diretta testuale di TMW.

20.00 - Le formazioni di Celtic-Milan - Stefano Pioli lancia dal 1' il nuovo acquisto Diogo Dalot, facendo rifiatare Davide Calabria, fin qui sempre presente sulla corsia destra. A centrocampo è il turno di Tonali titolare con Bennacer a partire dalla panchina. Spazio anche a Krunic, che agirà come esterno sinistro sulla trequarti, con Brahim Diaz a prendere il posto dell'infortunato Calhanoglu e Castillejo preferito a Saelemaekers.

Celtic che lancia il vecchio attaccante Griffiths, preferito a Klimala con Ajeti che ha avuto la meglio per Christie, recuperato in tempo per l'incontro ma che siederà in panchina. Spazio alla vecchia conoscenza del calcio italiano Ntcham e l'ex rossonero Diego Laxalt.

CELTIC (3-5-1-1): Barkas; Welsh, Duffy, Ajer; Frimpong, Ntcham, Brown, McGregor, Laxalt; Ajeti; Griffiths. A disp. Bain, Hazard, Taylor, Klimala, Soro, Turnbull, Christie, Rogic, Elyounoussi, Henderson, Dembélé. All. Lennon.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali, Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. A disp. Tatarusanu, A. Donnarumma, Calabria, Bennacer, Conti, Hauge, Leao, Kalulu, Maldini, Colombo, Saelemaekers. All. Pioli.

ARBITRO: Jug (Slovenia)

19.50 - I risultati al 45': Napoli fermo sullo 0-0 con l'AZ, Roma sotto in Svizzera - Si sono appena conclusi i primi tempi delle dodici gare in programma alle 18:55 per la fase a gironi di Europa League. Questi tutti i risultati parziali e i marcatori, con la Roma sotto di un gol in Svizzera con lo Young Boys e il Napoli ancora fermo sullo 0-0 in casa contro l'AZ per quanto riguarda le italiane:

CSKA Sofia-Cluj 0-0

Dundalk-Molde 1-0 (35' Murray)

Hapoel Beer Sheva-Slavia Praga 1-0 (45' Agudelo)

Lech-Benfica 1-2 (9' rig. Pizzi, 15' Ishak, 42' Nunez)

Bayer Leverkusen-Nizza 2-1 (11' Amiri, 19' Alario, 31' Gouiri)

Napoli-AZ Alkmaar 0-0

PAOK-Omonia 0-1 (16' Bautheac)

PSV-Granada 1-0 (46' Gotze)

Rapid Vienna-Arsenal 0-0

Rijeka-Real Sociedad 0-0

Standard Liegi-Rangers 0-1 (19' rig. Tavernier)

Young Boys-Roma 1-0 (14' rig. Nsame)

Segui qui la diretta testuale di TMW con tutte le gare di Europa League in tempo reale!

17.43 - Le formazioni di Young Boys-Roma - Prende il via l'avventura in Europa League della Roma. Alle 18.55 la truppa di Paulo Fonseca farà visita allo Young Boys per la prima giornata del Gruppo A. Paulo Fonseca schiera Borja Mayoral al centro dell’attacco supportato alle spalle da Pedro e da Carles Perez. In difesa davanti a Pau Lopez spazio a Juan Jesus, Fazio e Kumbulla mentre a centrocampo Cristante farà coppia con Villar. Sulle corsie laterali invece agiranno a destra Karsdorp e a sinistra Bruno Peres. Rispondono i gialloneri elvetici con uno schieramento a specchio con Von Ballmoos in porta, Burgy, Lustenberger e Zesiger in difesa. A centrocampo ci saranno Sierro e Rieder con Hefti e Maceiras sulle corsie laterali. In attacco invece c’è il tridente formato da Fassnacht, Nsame e Ngamaleu.

Young Boys (3-4-3): Von Ballmoos; Burgy, Lustenberger, Zesiger; Hefti, Sierro, Rieder, Maceiras; Fassnacht, Nsame, Ngamaleu. Allenatore: Gerardo Seoane

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Karsdorp, Cristante, Villar, Bruno Peres; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral. Allenatore: Paulo Fonseca.

17.40 - Le formazioni di Napoli-AZ - Torna in campo stasera il Napoli di Gennaro Gattuso, per provare a confermare quanto di ottimo dimostrato in campionato, dove sono arrivate tre vittorie in altrettante partite. Per la sfida all'Az Alkmaar, prima del girone di Europa League, il tecnico calabrese lascia in panchina tre titolarissimi come Ospina, Bakayoko e Manolas. Confermato invece il modulo, che sarà il 4-2-3-1 che ha distrutto l'Atalanta nello scorso weekend, di seguito le scelte del mister azzurro

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian, Lobotka; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

A disposizione: Ospina, Contini, Ghoulam, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Bakayoko, Petagna, Insigne.

Allenatore: Gattuso.

Negli olandesi, pesantemente influenzati dal Covid-19, ci sono in formazione i talentuosi Stengs e Koopmeiners, mentre davanti attenzione a De Wit, il terminale offensivo del 4-3-3 di Sloth. In difesa pacchetto centrale composto da Hatzidiakos e Martins Indi, mentre Svensson e Wijndal saranno gli esterni.

AZ ALKMAAR (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Wijndal; Midtsjo, Stengs, Koopmeiners; Sugawara, De Wit, Karlsson.

A disposizione: Verhulst, Evora, Goudmijn, Taabouni, Leeuwin, Gudmundsson, Gullit, Velthuis.

Allenatore: Sloth

15.50 - Mayoral suona la carica - Fortemente indiziato per un posto da titolare, l'attaccante spagnolo della Roma suona la carica su Twitter.

🏆 Europa League Matchday 1

🆚 Young Boys

🏟 Stade de Suisse

🗓️ Thursday, October 22nd

⏰ 18:55

#️⃣ #ASRoma DAJE!#YBRoma 🟥🟧🟨 pic.twitter.com/fvaLrxbk7n — Borja Mayoral (@Mayoral_Borja) October 22, 2020

15.20 - Celtic-Milan, parla il doppio ex Donati - "Il Celtic punta al campionato, non all'Europa League. E sarà scosso dal derby perso". Parola di Massimo Donati, doppio ex di turno, raggiunto da TMW per commentare la sfida che metterà il Milan di fronte agli scozzesi. Leggi qui l'intervista a Donati.

14.40 - Milan, come arriva il Celtic Glasgow - Reduce dalla batosta dell'Old Firm: cinque giorni fa, il Cletic ha infatti perso 2-0, peraltro tra le mura amiche, il sentitissimo derby cittadino contro i Rangers. È stata comunque la prima sconfitta in un campionato altrimenti praticamente perfetto per gli scozzesi, attualmente secondi in classifica proprio dietro i rivali protestanti. Due vittorie in trasferta nei preliminari di Europa League, entrambe per 1-0, dopo l'eliminazione al secondo turno preliminare di Champions subita contro il Ferencvaros.

14.33 - Roma, come arriva lo Young Boys - Non in grandissima forma. La squadra elvetica, che occupa il terzo posto nella massima divisione svizzera, ha infatti segnato appena tre gol in quattro partite di campionato, sufficienti comunque a ottenere due vittorie e due pareggi. Sconfitta dal Midtjylland nel terzo turno preliminare Champions, l'1 ottobre ha battuto 3-0 il KF Tirana nei preliminari di Europa League.

14.20 - Napoli, come arriva l'AZ - Al netto della questione positivi, vediamo in che condizioni la squadra olandese arriva al confronto di oggi. In equilibrio, si direbbe: la formazione di Alkmaar ha infatti pareggiato tutte e quattro le partite disputate in campionato finora e occupa così il tredicesimo posto in classifica. Una vittoria e una sconfitta nei preliminari Champions: la prima gol Viktoria Plzen, la seconda (decisiva per la retrocessione in Europa League) con la Dinamo Kiev.

13.25 - Dan Friedkin pilota l'aereo per andare in Svizzera - La famiglia Friedkin segue la Roma in trasferta a Berna: a guidare l'aereo privato che ha portato in Svizzera i vertici, con anche il CEO Guido Fienga a bordo, è stato Dan Friedkin, presidente giallorosso che ha fatto da co-pilota a Ed Shipley, amico col quale condivide la passione per gli aerei.

13.12 - Insigne avrà qualche minuto - Rientrato tra i convocati dopo l'infortunio col Genoa, il capitano non dovrebbe partire titolare, ma secondo quanto riferito da Sky è più che probabile che Gattuso possa concedergli spazio nella gara del Napoli di questo pomeriggio.

12.35 - Ultime dal Milan - Aggiornamenti sulla probabile formazione di casa Milan. Nella rifinitura di questa mattina, Pioli ha provato questa formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Tonali; Castillejo, Diaz, Krunic; Ibrahimovic. I principali ballottaggio riguardano il terzino destro (Calabria o Dalot) e il trequarti di sinistra (Krunic o Leao”.

12.01 - Le designazioni arbitrali delle italiane in campo - La sfida tra Young Boys e Roma, con fischio d'inizio fissato per le 18.55 e valida per il gruppo A, verrà diretta dal fischietto spagnolo Carlos del Cerro Grande. Sarà il polacco Daniel Stefanski ad arbitrare la gara del Gruppo tra Napoli e AZ Alkmaar. La partita del Gruppo H tra Celtic e Milan, con fischio d'inizio previsto per le ore 21, sarà invece diretta dall'arbitro sloveno Matej Jug. Clicca qui il riepilogo completo delle designazioni arbitrali.

11.32 - I precedenti del Milan - Ben dieci, in questo caso, i precedenti tra i rossoneri e gli scozzesi: il Celtic ha vinto una sola volta, il Milan sei. Tre i pareggi. In totale, il Celtic ha affrontato 27 volte altre squadre italiane: 7 vittorie, 8 pareggi, 12 sconfitte. 16 i precedenti del Milan contro altre formazioni scozzesi (Rangers, ma anche Dundee): 10 vittorie, 3 pareggi e altrettante sconfitte.

11.27 - I precedenti del Napoli - Primo confronto diretto anche in questo caso. Gli azzurri vantano un bilancio decisamente negativo contro formazioni olandesi: una sola vittoria, due pareggi e tre sconfitte. In equilibrio l’AZ contro le italiane: due vittorie e due sconfitte.

11.24 - I precedenti della Roma - È la prima volta che le due formazioni si confrontano. Buono lo score giallorosso contro squadre svizzere: 6 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte. Migliore, però, quello dello Young Boys contro le italiane: 4 vittorie e 2 sconfitte. Ultima a cadere, la Juventus, 2-1 a Berna nel 2018.

11.18 - Tutti negativi i tamponi del Napoli - Mentre resta alta la preoccupazione legata alla situazione dell’AZ (ma la gara si giocherà), il club azzurro in mattinata ha fatto sapere che sono risultati tutti negativi i tamponi a cui si è sottoposto il gruppo squadra.

11.16 - I convocati del Napoli - Sono 21 i calciatori convocati da Gattuso: torna a disposizione Insigne, sempre out i positivi Zielinski ed Elmas.

11.12 - La probabile del Milan - Privo di Calhanoglu, Pioli deve ancora fare i conti con i tanti forfait in difesa, dove giocheranno Kjaer e Romagnoli. Straordinari per Ibra, occasione dal 1’ per Tonali. Qui la probabile formazione dei rossoneri.

11.08 - La probabile della Roma - Fonseca schiererà dal primo minuto Pau Lopez in porta e manderà la squadra in campo col 4-2-3-1: Peres e Spinazzola terzini, in attacco spazio a Borja Mayoral al posto di Dzeko. Qui la probabile formazione dei giallorossi.

11.04 - La probabile del Napoli - Niente turnover massiccio per Gattuso, che opterà 3-4 cambi rispetto all’ultima di campionato. Meret tra i pali, chance per Lobotka a centrocampo, si rivedranno dal 1’ anche Maksimovic e Rui. Qui la probabile formazione dei partenopei.