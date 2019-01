LIVE TMW - Roma, Di Francesco: "De Rossi c'è, Dzeko tornerà presto a segnare"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

13.05 - Finisce qui la conferenza stampa di mister Di Francesco. Grazie per aver seguito il LIVE su TMW!

Ancora sulla sfida di domani: "Se guardiamo gli elementi che ha davanti, l'Atalanta ha qualità. È una delle squadre che effettua più dribbling, ha giocate importanti. È normale che dobbiamo mettere in campo la qualità, ma anche il fisico, bisogna sfruttare la bravura dei nostri ad andare in profondità. Anche loro faranno la stessa cosa, sarà una partita aperta in un terreno non facile"

Sulle possibili cessioni in prestito di chi ha giocato meno: "Stiamo facendo valutazioni, è normale che tutte le parti debbano essere concordi. Faremo valutazioni in base alle esigenze dei calciatori, ma sono giocatori della Roma, con grande qualità, anche se hanno poco spazio, e ce li teniamo stretti. Io mi devo preoccupare del campo, abbiamo tre partite molto importanti".

Sui quattro diffidati di domani e le scelte di formazione: "Cerco di non pensarci, manderò in campo la squadra più opportuna. Poi valuteremo".

Su Nzonzi: "Si è allenato tutta la settimana con la squadra e ha superato tutti i problemi, per questo potrebbe essere della partita".

Sull'interesse della Roma per Mancini dell'Atalanta: "Non parlo dei calciatori che non sono della Roma, specialmente in sede di mercato".

Sull'Atalanta e il quarto posto: "È ovvio che dobbiamo cercare di arrivare quarti, per restare in Champions League. L'Inter ha un buon vantaggio, ma le gare vanno giocate. L'Atalanta è molto temibile, non ha le coppe, ha solo la Coppa Italia, lavorando costantemente fa paura. Ha tutte le carte in regola per poter ambire al quarto posto. È un ambiente particolare che ti permette di lavorare in un certo modo".

Su Karsdorp: "Penso che sia pronto per fare tre partite consecutive, anche perché ha avuto una settimana differente. Ha riposato un po' di più visti i carichi. È in ballottaggio con Santon, considerando anche le caratteristiche dei nostri avversari.

Su Dzeko: "Questa settimana si è allenato veramente bene, sapendo che gli mancano un po' di minuti per poter trovare la migliore condizione. Edin era entusiasta della prestazione della squadra nell'ultima partita nonostante non avesse segnato. È un giocatore che sa giocare a calcio, sa far girare la squadra, ma è normale che debba fare gol. Sono convinto che tornerà presto a segnare".

Sul ritorno di De Rossi: "Sono molto contento di come ha reagito. A differenza di Roma-Genoa, quando l'ho convocato per sostegno morale, in questo momento è a disposizione. Non ha i minuti nelle gambe, ma il ginocchio ha reagito abbastanza bene. Siamo soddisfatti".

Su Zaniolo riproposto a destra: "Abbiamo avuto qualche problemino fisico con Florenzi e Pellegrini, la formazione è in bilico. Sono tutte opzioni valide, ma devo valutare. Anche Florenzi e Kluivert possono fare quel ruolo, così come Schick ha dimostrato di poter coesistere con Dzeko".

Sulla partita con l'Atalanta: "Stimo molto Gasperini, l'Atalanta è tra le squadre più in forma del campionato. È una compagine fisica e tecnica, che sa quello che vuole. Dobbiamo restare in campo con la stessa fisicità e aggressività. Mi aspetto una partita combattuta, la Dea in casa contro le big ha sempre fatto bene".

12.56 - Prende la parola l'allenatore giallorosso.

Alle 12:45 il tecnico della Roma Eusebio Di Francesco sarà presente nella sala conferenze del Centro Tecnico Fulvio Bernardini di Trigoria per presentare ai media la partita contro l'Atalanta, in programma domani alle ore 15:00 allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia. Segui come di consueto il LIVE di TMW!