LIVE TMW - Roma, Fonseca: "Espulsione giusta. Gol? Arbitro ha cambiato idea"

17.11 - Finisce tra le polemiche allo stadio Olimpico la gara tra la Roma e Cagliari. Apre Joao Pedro su rigore, pareggiano i giallorossi con l'autorete di Ceppitelli. Gli ultimi minuti, però, sono quelli più concitati con il gol annullato a Kalinic e la rabbia di Fonseca che a fine partita si fa espellere dal direttore di gara Massa che chiude tra i fischi dell'Olimpico. A breve la conferenza stampa del tecnico portoghese:

Cosa è successo alla fine?

"Non voglio parlare troppo dell'arbitro. Lo ha fatto Petrachi. Non mi è piaciuta la gestione della gara, ma non aggiungo altro. Non ne vale la pena".

E' mancato solo il gol oggi?

"Abbiamo fatto un'ottima partita con la squadra costantemente nella metà campo del Cagliari. Abbiamo creato molto per vincere e i ragazzi avrebbero meritato di vincere, ma il calcio è questo. Quando non segni alla fine non vinci".

Come stanno Diawara e Dzeko?

"Si stanno supponendo delle indagini strumentali. Per Diawara potrebbe esserci una lesione del menisco, mentre per Dzeko una rottura dello zigomo".

Dopo l'arbitraggio di oggi cosa ha detto a caldo nello spogliatoio? Cosa dirà ai ragazzi?

"Non è la prima volta, mi è già capitato in carriera di arrabbiarmi. Sebbene non abbia mai mancato di rispetto all'arbitro, riconosco di aver esagerato e l'espulsione è meritato. Ai ragazzi dobbiamo far capire che è importante continuare a lavorare. La risposta dei calciatori è stata comunque molto buona".

Perché ha cambiato Antonucci?

"Oggi non avevamo molte alternative. E' entrato e ha provato a dare il suo contributo. Ho pensato di rischiare con una punta in più nel finale tenendo due esterni come Zaniolo e Kluivert forti nell'uno contro uno".

Come mai Pastore non è entrato negli ultimi minuti?

"Non era la partita adatta a lui con una squadra così chiusa".

Sulle differenze tra primo e secondo tempo

"Quando si affrontano squadre che si difendono basso è importante far circolare la palla per trovare gli spazi. Nel primo tempo questa è stata lenta. Qualcosa che abbiamo corretto nella ripresa e abbiamo creato molte occasioni. Il problema di oggi è stato non concretizzare le tante occasioni".

Sul episodio di Kalinic

"Abbiamo visto già le immagini e avevo visto che i giocatori del Cagliari protestavano per un fallo, ma l'arbitro più volte mi ha fatto cenno di no con il dito. Poi ha cambiato idea non so perché e se sia stato consultato da qualcuno perché ha visto dei giocatori del Cagliari a terra. Non mi è chiaro come funziona questo collegamento arbitro-var e se il var può intervenire anche quando l'arbitro ha già preso una decisione"

