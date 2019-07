LIVE TMW - Roma, il giorno di Pau Lopez: il portiere a Villa Stuart

Premi F5 per aggiornare la pagina.

Fonte: con la collaborazione del nostro inviato, Dario Marchetti

13.57 - Visite a Villa Stuart - Pau Lopez, portiere che si appresta a firmare con la Roma, è arrivato da pochi minuti a Villa Stuart per svolgere le visite mediche di rito con il club giallorosso.

12.34 - La giornata di Pau Lopez - Dopo essere atterrato a Fiumicino, con il suo volo proveniente da Barcellona, Pau Lopez, prossimo portiere della Roma, è andato in albergo e subito dopo partirà per Villa Stuart dove svolgerà le visite mediche. Una volta effettuati i test l'estremo difensore si sposterà nella sede del club giallorosso all'Eur per le firme, per poi andare a Trigoria.

12.03 - Atterrato a Fiumicino - Pau Lopez è atterrato a Fiumicino e adesso è pronto a diventare un giocatore della Roma a tutti gli effetti. Il portiere andrà adesso a Villa Stuart per le visite mediche di rito, prima di firmare il contratto con il club giallorosso e poi visitare il centro sportivo di Trigoria.

11.25 - Pau Lopez in arrivo a Fiumicino - Mentre i Nazionali della Roma stanno svolgendo le visite mediche a Villa Stuart, Pau Lopez, portiere che firmerà per i giallorossi nelle prossime ore, è atteso a Fiumicino. Il volo, inizialmente previsto per le 11.30, è in ritardi di circa 15 minuti e dovrebbe atterrare alle 11.45. L'estremo difensore andrà poi a sostenere i test di rito prima di firmare il suo nuovo contratto e di visitare Trigoria. Segui il live della giornata su TuttoMercatoWeb.com.