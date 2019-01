LIVE TMW - Sansone: "Bologna mi ha voluto". Soriano: "Una grande sfida"

Fonte: ha collaborato da Bologna, Dario Ronzulli

Roberto Soriano e Nicola Sansone sono i rinforzi pesanti del mercato del Bologna. Il ds Riccardo Bigon ha piazzato i due colpi dal Villarreal: il centrocampista ha lasciato il Torino per aggregarsi alla formazione di Filippo Inzaghi e ora si presentano a Casteldebole. Inizia il dirigente, Claudio Fenucci. "Come annunciato abbiamo fatto uno sforzo per rinforzare la squadra e per rimanere in A. L’arrivo di due giocatori di esperienza e qualità è un segnale della volontà di rimanere nella categoria. Conoscono bene il nostro campionato, hanno un’esperienza consolidata, sono i profili che volevamo. Sono fortemente motivati, avevano grande voglia di venire qui, hanno una prospettiva di continuare con noi e hanno voglia di rivincita personale".

Parla Nicola Sansone. "Ho già vissuto con il Sassuolo la lotta per non retrocedere, so cosa va fatto. Del Bologna di quest’anno ho visto la gara con il Milan: mi è piaciuto, anche se nelle ripartenze si poteva fare qualcosa in più".

Tocca a Roberto Soriano. "Siamo carichi per il girone di ritorno. La classifica non è granché ma abbiamo voglia di allenarci al massimo perché ci aspettano subito due gare importanti con Spal e Frosinone. La squadra è viva, manca qualcosa ma con la società e i tifosi possiamo cambiare pagina".

Soriano sul suo ruolo. "Ho già parlato con il mister del mio utilizzo. Il mio ruolo preferito è mezzala e lì esprimo al massimo le mie qualità".

Sansone sul ruolo. "Abbiamo avuto subito un buon colloquio. La squadra ci ha accolto bene. Ruolo? Da seconda punta o esterno posso dare comunque il mio contributo".

Soriano sulla Juventus. "Per sabato siamo pronti. Spero di trovare presto la forma fisica. Sabato c’è la Juve e siamo carichi. Perché Bologna? È una grande sfida, ci vuole qualcosa in più per cancellare l’andata e guardare avanti".

Sansone sulla scelta. "Ho scelto Bologna perché mi hanno fortemente voluto. Il gruppo deve restare unito e compatto".

Soriano sul Torino. "A Torino non ho avuto continuità perché ho avuto poco minutaggio ma non era semplice. Non ho avuto la fiducia al 100% che serve per esprimersi al meglio".

Sansone sull'addio al Villarreal. "Io volevo andar via la scorsa estate ma sono rimasto al Villarreal. Anche io ho avuto poca continuità di rendimento. A Villarreal il cambio d’allenatore non è stato per noi positivo e ci ha penalizzato".

Soriano sul 3-5-2. "Non ho giocato molto nel 3-5-2 ma non credo sia un problema. Spero da subito di dare una mano anche segnando qualche gol".

Fenucci sulle parole di Saputo. "La frase di Saputo “si cambierà”? Credo che si riferisca alla strategia di sviluppo della società. Il primo anno ha portato via molte risorse ed è servita una fase di consolidamento. L’andamento di quest’anno ha fatto scattare a Saputo l’impulso di dare una sterzata, non solo per il mercato di gennaio che è sempre molto complicato. Nuovi arrivi? Difficile dire quanti giocatori nuovi, credo comunque almeno uno o due ma non vogliamo prendere tanto per prendere: ci servono giocatori pronti e forti".

Fenucci su Pulgar. "Pulgar? Siamo vicini al rinnovo. Non è sul mercato".

Fenucci sulle uscite. "Cessioni? Dovremo far uscire qualcuno, certamente. Ad oggi nessuno ha chiesto di andar via. L’obiettivo primario è rinforzare la squadra, a fine mercato penseremo alle cessioni".

Fenucci su Sansone. "Riscatto Sansone? A salvezza scatta l’obbligo. Destro? È uno del gruppo, si allena ed è a disposizione. Se siamo in questa situazione ci sono responsabilità condivise e tutti dobbiamo dare di più. Sansone e Soriano servono anche per ridare entusiasmo.".