LIVE TMW - Sarri: "Dopo il rigore abbiamo pensato solo alle decisioni arbitrali"

Diretta scritta su TUTTOmercatoWEB,com. Premi F5 per aggiornare la pagina!

Fonte: dall'inviato al Gewiss Stadium, Bergamo

17.25 - Tra poco Maurizio Sarri, allenatore della Juventus, interverrà all'interno della sala stampa del Gewiss Stadium per analizzare la sfida contro l'Atalanta.

17.49 - È iniziata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.

Si aspettava un'Atalanta così?

"Non è semplice per nessuno giocare qui, soprattutto quando hanno quei momenti in cui alzano l'intensità. Siamo partiti piuttosto bene, dopo il rigore abbiamo perso la testa. Abbiamo iniziato a pensare alle decisioni arbitrali, loro ci hanno messo in difficoltà. Abbiamo avuto la fortuna di pareggiare in un momento di stanca della partita, poi nel finale abbiamo fatto 20-25 minuti di buon livello".

Bernardeschi?

"Ha avuto un colpo al diaframma, aveva nausea e vomito. Poi valuteremo".

Oggi cosa le ha creato più problemi?

"Ci portavano via la palla, l'ampiezza degli esterni ci ha dato fastidio. Finisci per perdere il controllo e poi negli ultimi 25 metri ti creano problemi".

Khedira è un problema?

"Se è un problema me lo tengo volentieri. Quando le partite viaggiano su certi livelli ha un attimino di difficoltà, può dare l'impressione di essere poco in partita".

Oggi la Juve è riuscita a soffrire?

"C'è da lavorare, quando gli avversari calano di ritmo ha l'istinto del killer. Per sfruttare queste qualità mentali ci vogliono anche quelle tecniche, quando l'Atalanta è calata la squadra ha messo queste caratteristiche in campo".

C'è una spiegazione per i gol che arrivano nel finale?

"Ci sono delle cose che succedono in maniera naturale. A volte le squadre si chiudono, poi appena si va in fatica e l'intensità cala. In quelle situazioni è più facile raccogliere nel finale, questo non è il caso di oggi. Abbiamo raccolto dopo un calo loro. Penso che il gol dell'1-1 abbia invertito l'inerzia della partita".

17.55 - È terminata la conferenza stampa di Maurizio Sarri.