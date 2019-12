LIVE TMW - Shakhtar, Castro: "Ilicic e Zapata? Atalanta collettivo, non è singolo"

Fonte: Dall'inviato allo Stadio Metalist, Kharkiv

17.15 - È prevista fra un quarto d'ora - alle 18.30 ora ucraina - la conferenza stampa di Luis Castro, tecnico portoghese dello Shakhtar Donetsk, in vista della sfida decisiva contro l'Atalanta.

Inizia la conferenza stampa. "Noi sappiamo che passare il turno è molto importante, sia per noi che per l'Atalanta. Ci aspettiamo una gara molto difficile, molto interessante. La possibilità di passare è 50-50, si affrontano due squadre piene di ottimi giocatori".

Conosce già la formazione? "Sì, sono convinto che ho già gli undici titolari, so già chi partirà dall’inizio".

Taison ha preso alcuni cartellini gialli durante il campionato ucraino, spesso per condotta non sportiva. "Noi parliamo con lui, facciamo un lavoro, ma queste conversazioni rimangono dentro la società. Non parliamo di niente, per voi. Sono cose riservate all'interno del club e della squadra. Taison è un grande giocatore, consapevole delle sue capacità".

Le assenze di Zapata e Ilicic possono influenzare la gara? "La rosa è abbastanza ampia, è stato un buon mercato per loro. Hanno pensato a questo impegno, hanno un organico che può supplire infortuni. Chiaro che Gasperini vorrebbe tutti i giocatori a disposizione".

L'Atalanta avrà fuori Toloi e Kjaer, in difesa sarà indebolita. "L'Atalanta non è caratterizzata da un uomo o da un paio di giocatori. È un collettivo, gioca il pallone collettivamente, non dipende da un singolo. Per me è importante studiare i movimenti della squadra, difensivi e offensivi, come spostano la palla. Calcio d'angolo, punizioni. Non cambia dalle situazioni".

Malinovskyi vi conosce... "Ha caratteristiche diverse, può segnare da fuori area, mentre Ilicic può andare verso la porta e passare il pallone. Ma continuo a valutare la squadra come un insieme".

18.50 - Fine della conferenza stampa di Luis Castro.