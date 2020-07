live SPAL, Di Biagio: "Bene gli esordienti. Un punto per essere positivi"

vedi letture

Al termine del match tra SPAL e Torino, gara conclusasi sull'1 a 1, il tecnico dei ferraresi Gigi Di Biagio analizzerà il pareggio contro gli uomini di Moreno Longo. Appuntamento tra pochi minuti dalla sala stampa dello stadio Paolo Mazza di Ferrara. Segui il live su TuttoMercatoWeb.

22.11 - inizia la conferenza stampa.

TMW - Un commento sulla partita.

"Una partita dove volevamo la vittoria, abbiamo cercato di alzare i ritmi. Nel primo tempo non ci siamo riusciti e siamo stati passivi. Poi abbiamo avuto una grande reazione dopo il gol subito, facendo vedere qualcosa di più convincete per cercare di andare a segno. Dopo il pari abbiamo provato a vincere la partita senza riuscirsi. Nonostante i tanti ragazzi giovani in campo abbiamo continuato a spingere. Si è trattato di un segnale molto positivo per tanti motivi".

Un commento sugli esordienti.

"Sono andati molto bene tutti quanti. Eravamo curiosi di vederli all'opera, anche per valutare il vivaio e il lavoro della SPAL in virtù della prossima stagione. Si stanno allenando bene con noi e sono contento di aver dato questa opportunità".

Cosa significherà per la prossima partita il pareggio?

"Non molto perché gli obiettivi erano altri, ma un punto ci aiuterà ad essere più positivi".

Reca come mai non è stato convocato?

"Si è trattato di un problema famigliare ed è dovuto andare in Polonia".

Chi ha ammonito l'arbitro in panchina?

"Non lo so, ma so che per l'ennesima volta non ci hanno dato un rigore. Dopo Inter e Roma, sono state situazioni importanti valutate in maniera sfavorevole per noi. Siamo sfortunati".

22.15 - fine della conferenza stampa.