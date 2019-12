© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dalle colonne del Corriere dello Sport trapela un piccolo retroscena legato all'immediata vigilia della Supercoppa Italiana fra Juventus e Lazio. A caricare la formazione di Simone Inzaghi è stato direttamente il presidente Claudio Lotito: "Mi state facendo sognare - ha detto il numero uno capitolino alla squadra - e altri sogni possono diventare realtà. Vincete per voi, per le vostre famiglie, per la Lazio. Andate in campo e....". Il virgolettato termina qui ma solo perché l'invito era a superare la Juventus con parole meno eleganti ma sicuramente efficaci per caricare gli uomini per l'ingresso in campo.