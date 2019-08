Lozano, Ancelotti e la chiusura del cerchio

© foto di Imago/Image Sport

L'innamoramento calcistico è iniziato un anno fa. Con Ancelotti che commentava il Mondiale per la tv messicana Televisa e Hirving Lozano che incantava con la casacca del Tricolor. Da quel momento in poi, l'allenatore del Napoli ha sempre pensato che la seconda punta del PSV Eindhoven potesse essere rinforzo ideale per il suo Napoli, adatto al suo sistema di gioco e a quel modello di calcio che prevede l'esaltazione dei singoli soprattutto nell'ultima trequarti campo.

In quel Mondiale, Hirving Lozano è stato uno dei migliori calciatori di un Messico eliminato agli ottavi per mano del Brasile. Non solo per il bel gol realizzato contro la Germania, ma soprattutto per la sua capacità di fomentare un pubblico che si esaltava con le sue giocate, le sue accelerazioni e i repentini cambi di rotta. Gli stessi che spera di vedere d'ora in avanti Carlo Ancelotti, convinto che Lozano sia non solo uomo assist ma anche temibile terminale offensivo. Come testimoniano i 26 gol realizzati nell'ultima stagione col PSV. Arriva dopo una trattativa lunghissima, interminabile, di cui abbiamo iniziato a scrivere nei primi giorni del 2019 quando il Napoli non scartava l'ipotesi di portarlo in Italia già nella finestra invernale di calciomercato. Arriva dopo che il suo trasferimento è stato più volte sul punto di saltare: sia perché nel frattempo non sono mancate altre offerte per il ragazzo, sia perché nel frattempo il Napoli ha provato a prendere anche altri giocatori.

Alla fine però il cerchio s'è chiuso: ieri è sbarcato in Italia e oggi, dopo le visite mediche, firmerà in Filmauro un contratto di cinque anni. Oltre 40 milioni di euro per diventare l'acquisto più costoso della storia del club: Lozano è pronto a diventare un punto fermo del nuovo Napoli di Ancelotti, che già sognava il suo arrivo un anno fa.