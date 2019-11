Luca Pellegrini dal ritiro U21: "Gruppo unito. Sogno la Nazionale A"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Luca Pellegrini, difensore del Cagliari, ha parlato dal ritiro della Nazionale Under 21. Queste le sue parole riportate dal sito della FIGC: "Due vittorie e crescere come gruppo, abbiamo le potenzialità per farlo: questi sono i nostri obiettivi per le prossime due gare".

Pensa anche alla Nazionale di Mancini?

"La Nazionale maggiore la sogno da quando avevo circa 4-5 anni, ma a me piace soprattutto pensare al presente. Vestire la maglia azzurra è sempre un onore. Il nostro è un gruppo unito e questo periodo insieme sicuramente aiuterà a rafforzarci ancora di più e a capirci ancora meglio in campo".

Adesso ci sarà l'Islanda ancora imbattuta e con la porta ancora inviolata dopo le prime tre gare.

"L'avversario non conta, l'importante sono i sei punti in palio da conquistare per cercare di arrivare il più in alto possibile. Anche facendo errori, perché attraverso gli sbagli si migliora".

Il Cagliari vola.

"Sono tutti un po' sorpresi, io no. Perché vedo con quanta umiltà e professionalità lavoriamo in settimana, perché siamo una vera famiglia, con dei leader in campo che ci fanno capire cosa fare o meno. Affrontiamo tutte le partite con felicità ed entusiasmo, il gruppo dà la forza al singolo. Per me è una grande soddisfazione e, visto che c'è la pausa per le nazionali, continuo a godermi questa classifica".