Luca Pellegrini è sbarcato in Sardegna. Vicinissima la firma col Cagliari

A margine dell'amichevole di Villar Perosa, l'uomo mercato della Juventus Fabio Paratici aveva parlato chiaro in merito al futuro di Luca Pellegrini, confermando come il giocatore fosse in procinto di raggiungere Cagliari . A confermare il tutto, circa un'ora fa, è stato lo stesso giocatore che ha pubblicato su Instagram una storia in cui rende noto il suo approdo in Sardegna. Il classe '99 è dunque vicinissimo a tornare in prestito al club sardo (col Cagliari che pagherà quasi per intero lo stipendio del terzino ex Roma).