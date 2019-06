Lukaku vuole l'Inter. Dal prezzo al fattore ambientale, i nodi dell'affare

© foto di Imago/Image Sport

Al di là della volontà di Romelu Lukaku di vestire la maglia dell'Inter, l’operazione non è comunque facile viste le richieste del Manchester United (75 milioni di euro). È questo - sottolinea il Corriere dello Sport - l'aspetto che preoccupa maggiormente Marotta e Ausilio. Il belga ha provato a dare un'accelerata all'affare raggiungendo un accordo di massima con l’Inter per uno stipendio intorno agli 8 milioni di euro più bonus. Attualmente il suo ingaggio, compresi i bonus, è superiore agli 11 milioni di euro, una cifra che è stata ridotta del 25% (come scritto sul contratto) dalla mancata qualificazione alla Champions.

Il fattore ambientale - C’è però soprattutto la voglia di provare una nuova esperienza professionale a spingere il giocatore lontano dall’Inghilterra. Solskjaer gli ha detto che la prossima stagione non sarà titolare inamovibile perché nel ruolo di numero 9 il tecnico preferisce Rashford. Non ritiene Lukaku un esubero, ma neppure un elemento inamovibile. Altro motivo per fare le valige.

L'intesa tra i club - L'ostacolo maggiore è l'intesa tra i due club perché lo United non è interessato a contropartite tecniche che non siano Skriniar, ritenuto dall’Inter incedibile. Monetizzare la partenza di Icardi o di Perisic - in questo senso - metterebbe la società nelle condizioni di provare l’assalto a Lukaku, altrimenti l’operazione non sarà facile.