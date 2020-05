Lulic: "Orgoglioso di essere il capitano della Lazio e degli ultimi trofei. Siamo un grande gruppo"

vedi letture

Per la Lazio Senad Lulic, oltre a essere il capitano della squadra, è l'uomo della storia. Il giocatore che il 26 maggio del 2013, sette anni fa, ha permesso con un suo gol ai biancocelesti di battere la Roma nella finale di Coppa Italia: "Buon 26 maggio a tutti! Più passa il tempo e più ti rendi conto cosa significa questo gol. È indimenticabile", ha detto esordendo in diretta alla radio ufficiale del club. "Cosa si prova a essere il capitano più vincente degli ultimi anni a Roma? È una cosa bella, sono orgoglioso di essere il capitano della Lazio e di aver alzato i trofei vinti negli ultimi anni. Ma non solo per me, per tutti quelli che lavorano nel mondo biancoceleste. Siamo un grande gruppo"