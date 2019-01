Malcom, tutte le strade portano a Roma: la Lazio lo ha chiesto al Barça

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

La Lazio guarda in casa Barcellona per rinforzare le corsie laterali. Come riporta Sport, i biancocelesti avrebbero infatti contattato i blaugrana per avere informazioni sull'esterno d'attacco Malcom. Utilizzato solamente nove volte (con due gol) in questa prima parte di stagione, l'ex obiettivo della Roma potrebbe arrivare nella capitale con la formula del prestito con diritto di riscatto.