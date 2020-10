Malesani: "Io vicino alla Roma? Se ne parlò nel 2013, mi sarebbe piaciuto allenare Totti"

Nel corso della lunga intervista concessa ai canali ufficiali della Roma, l’allenatore Alberto Malesani ha parlato anche della formazione allenata da Paulo Fonseca: “Mi piace, almeno per quello che vedo da fuori. Ma sui giudizi verso i tecnici non vado oltre perché li dovrei vedere lavorare nel quotidiano. Posso dire, però, che si vede una direzione nella sua squadra. Chi mi ha colpito? Andando per ruoli tra i difensori dico Kumbulla, un centrale molto interessante cresciuto qui a Verona. Per quanto riguarda i centrocampisti, Barella ha qualcosa in più di altri. Tra attaccanti, mezze punte, mi piacciono tanto Papu Gomez e Lukaku. Ma loro sono meno giovani…”.

Gli viene poi chiesto se la Roma lo abbia mai cercato in passato: “Il mio nome girò quando Zeman fu esonerato nel 2013. Mi sarebbe piaciuto allenare Totti e De Rossi. Dopo Rivera, come giocatore, ho amato Totti. Aveva una visione di gioco oltre i 180 gradi. Roba da Maradona. Francesco era eccezionale, lo stesso vale per De Rossi, centrocampista forte e intelligente”.

