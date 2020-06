Mancini: "Eccessive le critiche a Conte dopo Napoli-Inter: guardate la Juve, serve tempo"

Il ct azzurro, Roberto Mancini, ha commentato anche le critiche ricevute da Antonio Conte dopo l'eliminazione della sua Inter dalla Coppa Italia nell'intervista concessa oggi a 'Dribbling' su Rai 2. Queste le sue dichiarazioni in merito: "Credo che adesso sia tutto un po' eccessivo. Le squadre hanno ripreso da poco dopo una sosta di tre mesi difficilissima, con i giocatori che si sono allenati anche poco. Era normale che non fosse semplice, anche per la Juve che è la squadra più forte o per l'Inter. Credo che ci vogliano 4-5 partite affinché i giocatori recuperino la miglior condizione, poi io spero anche che in un paio di settimane qualche tifoso possa tornare allo stadio. Giocare con i tifosi è un'altra cosa".