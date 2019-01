© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Mandzukic potrebbe chiudere la carriera a Torino. Come riporta il 'Corriere dello Sport', la Juventus per il giocatore vice-campione del Mondo ha pronto un nuovo contratto valido fino a giugno 2022. In questo momento il calciatore croato ha un accordo col club campione d'Italia fino a giugno 2020.