Marchisio: "Conte all'Inter fa effetto. La Juve era il mio sogno"

Dopo la conferenza stampa nella quale ha dato l'addio al calcio giocato, Claudio Marchisio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Ho pensato bene a questa scelta, ragionando e ho capito che sarebbe stato difficile continuare ai miei livelli. La decisione è stata difficilissima ma credo che sia la più giusta per me. Ci è voluta un'estate per arrivare a questa scelta, non ho rimpianti e preferisco pensare a tutte le cose belle che ho vissuto in campo".

Cosa significa per lei la Juventus?

"Era il mio sogno fin da bambino, ho sognato di indossare quella maglia e alla fine lo ho costruito e realizzato. Sono orgoglioso di quello che ho fatto e ringrazio la mia famiglia. C'è stato tanto sacrificio da parte mia".

Qual è il soprannome più bello che le hanno dato tra Principino, Piccolo Lord o Nuovo Tardelli?

"Sono tutti belli, mi hanno regalato un sorriso".

Che ricordo ha di Juve-Inter del 2009 con il suo gol meraviglioso?

"È uno dei ricordi più belli. Non vedo l'ora adesso di vedere la partita di domenica. Nel 2009 ho avuto anche fortuna nel fare quel gol, Del Piero mi ha fatto i complimenti ma non stavo quasi più respirando per l'esultanza".

Ha detto no a Suning per la Cina. Hanno influito i colori nerazzurri?

"Anche, ma non solo. Ho rifiutato offerte da varie parti del mondo, non pensavo ai soldi, ma non volevo scendere di livello. Ho preferito smettere":

Che effetto fa Conte all'Inter?

"Da juventino fa effetto vederlo ma da amante del calcio fa piacere vederlo così, l'Inter è cambiata in poco tempo e si vede la mano dell'allenatore".

Le hanno fatto piacere i complimenti di Iniesta?

"Sì, credo sia stato uno dei migliori centrocampisti degli ultimi 10 anni, ha una tecnica incredibile e per me è stato un onore giocare contro di lui e conoscerlo personalmente".