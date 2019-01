Markovic cerca casa. Questa volta con un volo di sola andata

Rubrica settimanale in collaborazione con calcioslavo.it

Con l'apertura del mercato di gennaio, ricomincerà il tentativo del Liverpool di trovare una sistemazione a Lazar Markovic. L'esterno serbo è ormai un esubero nella rosa dei Reds da tempo immemore, e nell'ultimo mercato al club inglese non è riuscita neanche l'impresa di piazzarlo altrove, fosse anche un prestito. Con l'Anderlecht, club nel quale era già stato precedentemente in prestito, sembrava tutto concluso. Salvo poi veder saltare tutto per il mancato accordo tra le due società, che ha visto Markovic protagonista di una situazione da film. Ormai convinto del buon esito della trattativa, il serbo classe '94 prese il volo dall'Inghilterra per Bruxelles, salvo poi dover però tornare indietro già salpato in suolo belga, una volta appreso che l'affare non si sarebbe chiuso. Da quel momento tre mesi trascorsi ad allenarsi e giocare con la squadra riserve del Liverpool. Ora il mercato si è invece riaperto, e per Markovic l'uscita sembra inevitabile. Si era parlato della Fiorentina nelle scorse settimane ma il suo approdo in viola, dopo l'acquisto di Muriel, è categoricamente da escludere a causa degli slot da extracomunitari già pieni. Per lui, e soprattutto per i suoi agenti, ci sarà dunque da guardare altrove. Per trovare un posto diverso da Liverpool, da raggiungere con un volo di sola andata. A tutti i costi.